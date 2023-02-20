Главные события недели - SberCIB

Различная макростатистика в России, США и еврозоне выйдет на текущей неделе, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

20 февраля:

- В США выходной в связи с Днем президентов;

- Индекс доверия потребителей в еврозоне за февраль;

- Объем строительства в еврозоне за декабрь.

21 февраля:

- Индексы PMI в США, еврозоне и Германии за февраль;

- Индекс экономических настроений ZEW в Германии и еврозоне за февраль;

- Продажи на вторичном рынке жилья в США за январь.

22 февраля:

- Индекс цен производителей в России за январь;

- Промышленное производство в России за январь;

- Индекс делового климата (IFO) в Германии за февраль.

23 февраля:

- День защитника Отечества, выходные в России с 23 по 26 февраля.

24 февраля:

- Дефлятор расходов на личное потребление в США за январь;

- Индекс потребительского климата Германии (GfK) на март;

- Продажи нового жилья в США за январь.

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