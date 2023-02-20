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20 февраля 2023 года 09:08

Фондовые индексы Шанхая и Гонконга активно растут

Рынок акций США закрылся без единой динамики в пятницу. Азиатские фондовые рынки слабо меняются на торгах в понедельник. Нефть дорожает в понедельник.

Американский фондовый индекс Dow Jones вырос по итогам торгов в пятницу, тогда как S&P 500 и Nasdaq завершили сессию в минусе.

Инвесторы оценивали корпоративные новости и перспективы дальнейших повышений процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Опубликованные на минувшей неделе официальные отчеты указали на замедление инфляции в Штатах до 6,4% в январе, а также на рекордный с марта 2021 года рост розничных продаж - на 3% относительно декабря.

Кроме того, цены производителей в США (индекс PPI) в январе повысились на 0,7% в помесячном выражении - максимально за семь месяцев. В годовом выражении рост составил 6%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 0,4%, второго - на 5,4%.

На фоне таких данных глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер и её коллега из Сент-Луиса Джеймс Баллард выступили с довольно "ястребиными" заявлениями, упомянув устойчивую инфляцию и необходимости дальнейших подъемов ставки.

После таких заявлений трейдеры начали оценивать вероятность повышения процентной ставки на мартовском заседании в 18% против 9% неделей ранее, следует из динамики фьючерсов на уровень ставки, пишет MarketWatch.

"После позитивной недели рынок США страдает от новых тревог по поводу ставки. Однако эти тревоги вызваны индексом PPI, на который повлияли погодные условия, и комментариями двух членов руководства Федрезерва, которые не имеют права голоса в этом году", - отметил стратег брокерской компании Peel Hunt Иэн Уильямс.

Акции AMC Networks (SPB: AMCX) в пятницу взлетели на 32%, обновив максимум с августа прошлого года. Американская медиакомпания получила чистый убыток в четвертом квартале 2022 года из-за списаний, связанных с реорганизацией бизнеса, однако её скорректированная прибыль выросла в пять раз и более чем в два раза превысила прогнозы рынка.

Бумаги Alphabet Inc. (SPB: GOOG) подешевели на 1,2% на новости об уходе в отставку главы видеосервиса YouTube Сьюзен Воджицки.

Цена бумаг Deere & Co. (SPB: DE) выросла на 7,5%. Крупнейший в мире производитель сельхозоборудования в первом квартале 2023 финансового года увеличил чистую прибыль более чем в два раза и нарастил выручку на треть, причем оба показателя оказались значительно лучше ожиданий рынка.

Капитализация ведущего в США автодилера AutoNation (SPB: AN) подскочила на 11,4%. Компания сократила чистую прибыль на четверть в прошлом квартале, однако скорректированная прибыль и выручка превзошли прогнозы аналитиков.

Рыночная стоимость DoorDash Inc. упала на 7,6%, поскольку американский сервис доставки еды зафиксировал крупный чистый убыток в четвертом квартале 2022 года. При этом скорректированная EBITDA, а также показатели выручки и объема заказов выросли и превзошли прогнозы рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 129,84 пункта (0,39%) и составил 33826,69 пункта. Лидером роста в индексе стали акции Merck & Co. (SPB: MRK), подорожавшие на 2,8%, лидером снижения - бумаги Chevron Corp. (SPB: CVX), упавшие в цене на 2,2%.

Standard & Poor''s 500 опустился на 11,32 пункта (0,28%) - до 4079,09 пункта.

Nasdaq Composite упал на 68,56 пункта (0,58%) и составил 11787,27 пункта.

По итогам минувшей недели Dow потерял 0,1%, зафиксировав третье недельное снижение подряд впервые с сентября. S&P 500 понизился на 0,3%, а Nasdaq вырос на 0,6%.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в целом стабильны утром в понедельник, и только индексы Шанхая и Гонконга демонстрируют активный рост на решении ЦБ Китая сохранить процентную ставку.

Активность торгов в понедельник, вероятно, будет ниже обычного, поскольку биржи США закрыты в связи с празднованием Дня президентов.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite подскочил на 1,4%.

Как сообщалось, Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) вновь сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых, ставку по пятилетним кредитам - на отметке 4,3% годовых.

Китайский ЦБ не меняет ставки уже шесть заседаний подряд. При этом многие экономисты считают, что в ближайшие месяцы ставка может быть понижена для стимулирования роста экономики, пишет Bloomberg.

Лидерами роста на бирже в Шанхае выступают акции iFLYTEK (6,8%), China Telecom (9,2%), Sany Heavy Industry (7,3%), Talkweb Information (10%) и China United Network (6,5%).

Котировки бумаг Lenovo Group Ltd. растут на 4,2%. Крупнейший мировой производитель персональных компьютеров сократил чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 32%, однако спрогнозировал возобновление роста продаж ПК во второй половине 2023 года.

Значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось менее чем на 0,1%.

Акции японских технологических компаний торгуются преимущественно в минусе: бумаги SoftBank Group подешевели на 0,6%, Tokyo Electron - на 1,7%, Keyence - на 0,5%, Recruit Holdings - на 0,7%.

Цена бумаг Sony Group опустилась на 2%, Kawasaki Kisen - на 1,2%, Nintendo - на 0,5%.

Южнокорейский индекс Kospi снизился на 0,2%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,5%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивается на 0,1%.

В плюсе торгуются акции ведущей горнодобывающей компании BHP Group (+1%) и банка Commonwealth Bank (+0,5%), тогда как бумаги Pilbara Minerals и Woodside Energy дешевеют на 4,1% и 0,7% соответственно.

Капитализация A2 Milk понизилась на 6,3% после того, как производитель молочной продукции предупредил о росте затрат на дистрибуцию в 2023 финансовом году.

Рыночная стоимость BlueScope Steel упала на 12%, поскольку сталелитейная компания отчиталась о падении чистой прибыли на 64% в прошлом финполугодии.

Цены на нефть растут утром в понедельник, восстанавливаясь после резкого снижения по итогам прошлой недели.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск составляет $83,38 за баррель, что на $0,38 (0,46%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в прошлую пятницу эти контракты подешевели на $2,14 (2,5%), до $83 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $76,68 за баррель, что на $0,34 (0,45%) выше итогового значения предыдущей сессии. Тогда контракт понизился в цене на $2,15 (2,7%), до $76,34 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 3,9%, WTI - на 4,2%. Главным негативным фактором для мировых рынков, включая рынок нефти, стала жесткая риторика представителей ведущих центробанков мира, повысившая вероятность новых подъемов ставок, пишет MarketWatch.

"Нефть оказалась между молотом и наковальней, или, иными словами, между Федрезервом и жесткой посадкой", - отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на две единицы и составило 607, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Количество газовых установок увеличилось на одну единицу, составив 151.

Объем торгов в понедельник, вероятно, будет ниже обычного, поскольку биржи США закрыты в связи с празднованием Дня президентов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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