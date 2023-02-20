Рынок акций РФ в целом обладает шансами на достаточно быстрое восстановление - БКС Экспресс

Российский рынок акций обладает шансами на достаточно быстрое восстановление в случае спокойного прохождения ближайших нескольких сессий и стабильного внешнего фона, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Фактор геополитики на текущей неделе выходит на первый план. Рынок будет с осторожностью следить за посланием президента РФ, которое состоится во вторник 21 февраля, а также за заседанием Совета Федерации, которое запланировано на среду 22 февраля и посвящено изменениям в бюджетное и налоговое законодательства. В ЕС на этой неделе будет обсуждаться 10-й пакет антироссийских санкций. Такая насыщенная неделя обещает быть напряженной. Но в случае спокойного прохождения следующих нескольких сессий и стабильного внешнего фона рынок акций может достаточно быстро начать восстанавливаться, - пишет аналитик в обзоре. - Индекс Мосбиржи закрыл прошлую неделю недалеко от минимумов с начала года. За одну неделю котировки переломили затяжной восходящий тренд и потеряли все приобретения полутора месяцев. Ближайшие горизонтальные уровни поддержки расположены в области 2070-2105 пунктов. Сверху в качестве технического препятствия теперь выступает зона 2215-2230 пунктов. В случае ее преодоления в будущем цели снова сместятся к 2340-2380 пунктам. Скорее всего, к этому растущему сценарию мы можем вернуться не ранее чем через неделю".

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