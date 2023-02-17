Рубль немного скорректировался вверх к доллару и евро по итогам пятницы после почти двухнедельного падения

Москва. 17 февраля. Доллар США и евро упали на Московской бирже по итогам торгов в пятницу; рубль умеренно укрепился к бивалютной корзине в рамках коррекции после двухнедельного падения и достижения минимумов с апреля прошлого года, а также перед выходными днями.

Курс доллара США составил 74,29 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 56,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в пятницу доллар поднимался выше 75 руб. впервые с 25 апреля 2022 года. Евро стоил 79,3 руб./EUR1, подешевев на 65 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 60,3 копейки - до 76,5 рубля. Курс китайского юаня опустился на 10,8 копейки - до 10,76 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль в пятницу подрос к доллару и евро в рамках коррекции после обновления апрельских минимумов и перед выходными днями. Поддержку рублю оказали заявления министра финансов Антона Силуанова, что основные параметры федерального бюджета РФ в 2023 году, предполагающие дефицит в 2% ВВП, будут выдерживаться, а январское исполнение на них не отразится, а также тот факт, что Банк России не исключает более активного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП).

В январе, по предварительным данным Минфина, бюджет был исполнен с дефицитом 1,776 трлн рублей, что в 14 раз превысило его объем в январе прошлого года (125 млрд руб.). Доходы сложились на уровне 1,356 трлн руб., что на 35% меньше объема поступления годом ранее. При этом нефтегазовые доходы составили 426 млрд руб., сократившись к январю 2022 г. на 46%. Расходы превысили показатели аналогичного периода прошлого года на 59%, составив 3,117 трлн руб. Тот факт, что январский дефицит составил 60% от плана на весь год (2,925 трлн руб.), вкупе с по-прежнему значительным дисконтом российского сорта нефти Urals к цене смеси Brent заставил ряд аналитиков сомневаться в том, что бюджетные проектировки будут соблюдены.

"Самое главное - смотреть на бюджетный баланс, который сложится по итогам года. А по итогам года у нас план - 2% ВВП, его никто не отменял, и эти параметры будут выдерживаться", - заявил Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя сложившуюся в январе ситуацию с исполнением бюджета.

Сигнал Банка России по будущей направленности ДКП остается неизменным: ставка может быть повышена, если реализуются риски, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина журналистам в четверг в ходе Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

"Что касается решения в марте (на совете директоров по ДКП 17 марта - ИФ) - у нас еще есть время, будем смотреть за тенденциями, анализировать. Но, как мы в прошлый раз посылали сигнал, в случае реализации финансовых рисков мы будем рассматривать целесообразность повышения ставки", - сказала Набиуллина журналистам в Екатеринбурге.

В этом году вероятность ужесточения политики больше, чем вероятность ее смягчения, отметила глава ЦБ, напомнив, что эта позиция отражена в обновленном прогнозе регулятора по средней ставке.

Из данных Росстата, поступивших после предыдущего совета директоров ЦБ (регулятор 10 февраля оставил ставку неизменной, но изменил сигнал с нейтрального на "ястребиный"), следует, что годовая инфляция в РФ на 13 февраля немного ускорилась - до 11,8% с 11,78% на 6 февраля.

Глава ЦБ не стала комментировать недельные данные по динамике потребительских цен. "Что хотела бы подчеркнуть: мы не делаем никаких выводов, изменений нашей оценки на основе недельных данных. Предпочитаем смотреть месячные данные, которые по более широкой корзине, и тренды", - заявила она.

"Рубль сегодня заметно подорожал после резкой потери стоимости с начала 2022 года. Аналитики отмечают рекордный объем биржевых сделок в валютной паре, превысивший $1,6 млрд (максимум с конца прошлого года). Вероятно, слабые уровни рубля привлекли экспортеров, рассчитывающих продать накопившуюся выручку по привлекательному курсу. На следующей неделе тенденция к укреплению рубля может сохраниться", - рассказала "Интерфаксу" руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Российская валюта по итогам недели снизилась более чем на 1,5% по отношению к доллару США, закрылась в районе 74 руб. Однако в пятницу появились первые признаки, сигнализирующие о начале укрепления рубля, но пока только в рамках коррекции. В среднесрочной перспективе ситуацию на рынке потенциально может изменить в пользу рубля Банк России в случае ужесточения монетарной политики. По нашим оценкам, до конца года не исключено повышение ключевой процентной ставки до уровня 8-8,5%, увеличение продаж юаней со стороны Минфина в рамках бюджетного правила. В краткосрочной перспективе рубль может поддержать выплата НДПИ под конец месяца", - полагает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко.

"Минфин РФ сохраняет прогноз по дефициту бюджета на 2023 год в 2% ВВП, сообщили сегодня СМИ со ссылкой на заявления главы Минфина Антона Силуанова. Одновременно с заявлением министра финансов мы увидели акцентированное укрепление рубля, также несколько подросли котировки ОФЗ. В целом текущее движение к ослаблению российской валюты уже походит к концу, и назрел разворот для краткосрочного возвращения доллара к уровню 72-73 руб. Думаю, что на следующей короткой неделе экспортеры начнут продавать валюту для выплаты налогов, поэтому, даже если будет предпринята повторная попытка уйти выше 75 руб., торги по доллару могут завершиться вблизи отметки 74 руб.", - отмечает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.

Цены на нефть ускорили снижение вечером в пятницу на фоне укрепления доллара. Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 2,7% - до $82,84 за баррель. Цена североморской нефти опустилась ниже $83 за баррель впервые с 7 февраля. Котировки мартовских фьючерсов на сорт WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 3,07% - до $76,08 за баррель.

Индекс, отражающий динамику доллара к шести основным мировым валютам, вырос в пятницу на 0,4% на опасениях, что Федеральная резервная система в марте может снова повысить ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов.

Опубликованные на этой неделе официальные отчеты указали на замедление инфляции в Штатах до 6,4% в январе, а также на рекордный с марта 2021 года рост розничных продаж - на 3% относительно декабря. Кроме того, цены производителей в США (индекс PPI) в январе выросли на 0,7% в помесячном выражении - максимально за семь месяцев.

На фоне таких данных глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер и её коллега из Сент-Луиса Джеймс Баллард выступили с довольно "ястребиными" заявлениями, упомянув устойчивую инфляцию и необходимость дальнейших подъемов ставки.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 0,5 копейки, до 74,7588 руб./$1, и уменьшил курс евро на 36,6 копейки, до 79,6104 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу опустился на 5,06 копейки по отношению к четвергу и составил 74,7249 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 14,19 копейки и составил 74,6294 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 142,769 млн, из которых $485,272 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 657,497 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 24,39 копейки, до 79,728 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" упал на 57,86 копейки, опустившись до 79,3901 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR697,897 млн, из которых EUR195,372 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR502,525 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 4 базисных пункта - до 7,37% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 б.п. - до 7,55% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно четверга, оставшись на отметках 7,86%, 8,33% и 8,53% годовых соответственно.