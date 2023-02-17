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17 февраля 2023 года 19:45

Рынок акций РФ на неделе упал из-за ожиданий новых санкций ЕС и внешнего пессимизма

Рынок акций РФ на неделе снизился на фоне ожиданий введения Евросоюзом десятого пакета антироссийских санкций, а также ухудшения внешней конъюнктуры из-за опасения дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва в условиях сохраняющейся высокой инфляции. В конце недели на рынке наметилась коррекция вверх на новостях, что дополнительный налоговый сбор в размере 300 млрд рублей с крупного бизнеса из прибыли прошлых периодов не коснется малых предприятий и ТЭК.

В период с 13 по 17 февраля индекс Мосбиржи снизился на 4,1% и составил 2168,88 пункта, индекс РТС потерял 5,3% и достиг 920,19 пункта на фоне роста доллара до 74,27 руб./$1 (+0,88 рубля) и подешевевшей апрельской нефти Brent до $82,63 за баррель (-4,5%).

Рынок акций РФ начал неделю с консолидации при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых и нефтяных площадок, известий о новых антироссийских санкционных действиях Запада, а также налоговых инициатив правительства РФ для нефтяников. Индекс Мосбиржи закрепился выше 2260 пунктов, при этом фаворитами выступили бумаги металлургов на фоне ослабления рубля; во "втором эшелоне" раллировали на высоких оборотах бумаги "Нижнекамскнефтехима" (+15,6%) и "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (+13,8%).

Правительство РФ после обсуждения с нефтяниками планируемых изменений в нефтяном налогообложении внесло в Госдуму законопроект о внесении изменений во вторую часть налогового кодекса.

Евросоюз собирается включить в новый пакет санкций четыре российских банка, в том числе Альфа-банк, а также ввести запрет на поставки в Россию ряда товаров. Всего в санкционные списки планируют включить 130 физических и юридических лиц, а также ввести запрет на импорт из России каучука и битума.

Нефть Brent просела к $86 за баррель в рамках коррекции после роста 10 февраля на новостях, что Россия в марте намерена сократить добычу нефти на 500 тыс. б/с.

Во вторник рынок акций РФ скорректировался вниз на фоне геополитической напряженности и ухудшения внешней конъюнктуры после выхода статистики о высокой инфляции в США в январе, что предполагает дальнейшее ужесточение монетарной политики Федрезервом. Индекс Мосбиржи опустился в район 2230 пунктов, уровню 1,5-недельной давности; во "втором эшелоне" раллировали без новостей на повышенных оборотах бумаги ПАО "Калужская сбытовая компания" (+40,3%) и "Нижнекамскнефтехима" (+11,9%).

Подросли расписки VK (+1,5%), которая решила сменить место регистрации на российскую юрисдикцию. Совет директоров компании одобрил возможность редомициляции с британских Виргинских островов в Россию, что соответствует интересам компании и ее акционеров, так как подавляющее большинство активов и акционеров находится в РФ.

Потребительские цены в США в январе выросли на 6,4% при прогнозах роста на 6,2% после декабрьского подъема на 6,5%.

Нефть Brent просела к $85,5 за баррель на новостях Bloomberg, что США планируют продать дополнительные объемы сырья (в размере 26 млн баррелей) из стратегического нефтяного резерва (SPR) в период с апреля по июнь.

В среду рынок акций РФ снизился второй день подряд на ожиданиях новых антироссийских санкций Запада, а также на ухудшении внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за опасений дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезервом США в связи с сохраняющейся высокой инфляцией. Индекс Мосбиржи откатился ниже 2170 пунктов, обновив минимум за 3 недели, лидировали в снижении расписки TCS (-7,2%) из-за санкционных рисков и акции золотодобытчиков на фоне снижения золота.

Евросоюз разрабатывает десятый пакет антироссийских санкций, который может быть принят в конце февраля. ЕС планирует ввести санкции в отношении десятков физических и юридических лиц РФ, ввести запрет на транзит товаров через Россию, в санкционный список могут попасть Альфа-банк, Росбанк, "Тинькофф банк" и Фонд национального благосостояния РФ (ФНБ).

Просели акции "Яндекса" (-2,9%), хотя днем поддержку бумагам оказал хороший квартальный отчет компании: выручка по US GAAP в IV квартале 2022 года выросла на 49% (до 164,8 млрд рублей), скорректированная EBITDA увеличилась в 1,8 раза (до 17,2 млрд рублей), что превысило прогнозы аналитиков.

Розничные продажи в США в январе выросли на 3% относительно декабря, при прогнозах роста на 1,8-2%. Нефть Brent локально падала ниже $84 за баррель на статистике Минэнерго США о росте запасов нефти в стране на 16,3 млн баррелей (ожидался рост на 1,2-2 млн).

Международное энергетическое агентство предупредило, что во II полугодии может сформироваться дефицит на рынке из-за политики ОПЕК и сокращения добычи в РФ под санкциями.

В четверг рынок акций РФ после локальной утренней коррекции продолжил снижение на фоне очередного ухудшения внешней фондовой конъюнктуры на статистике о росте производственной инфляции в США и сохраняющегося пессимизма в ожидании введения ЕС новых антироссийских санкций. Индекс Мосбиржи опустился в район 2150 пунктов во главе с бумагами финансовых компаний и металлургов.

Индекс цен производителей в США (PPI) в январе вырос на 6% в годовом выражении при прогнозах роста на 5,4%.

В пятницу рынок акций РФ отскочил вверх за счет закрытия "коротких позиций" игроками на новостях о налоговых исключениях, при этом внешние площадки продолжали подавать негативные сигналы из-за опасений дальнейшего роста ставок в США. Индекс Мосбиржи поднялся в район 2170 пунктов.

Дополнительный сбор с крупного бизнеса из прибыли от благоприятной конъюнктуры последних периодов будет реализован через налоговый инструментарий, а не в форме "добровольного взноса", которая не устраивает компании, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью "России 24". По его словам, размер сбора составит порядка 300 млрд рублей, причем он не коснется малых предприятий и топливно-энергетического комплекса (ТЭК), где эффективная налоговая ставка исторически выше, чем, например, в горнодобыче.

Первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин сообщил в пятницу, что регуляторы Бельгии и Люксембурга, стран регистрации центральных европейских депозитариев Euroclear и Clearstream, принимая заявки из РФ на разблокирование замороженных активов, хотят восстановить справедливость в отношении неподсанкционных лиц, и есть надежда, что вскоре это произойдет.

Кроме того, по словам Чистюхина, эмитенты финансового сектора могут возвращаться к дивидендам, если размер прибыли позволяет осуществить выплаты акционерам без рисков для капитала, это поможет вернуть доверие инвесторов к рынку.

Нефть Brent в пятницу упала ниже $83 за баррель, поскольку сигналы избытка сырья в США перевешивают ожидания роста спроса в Китае (в КНР растет авиатрафик в условиях подъема туристической активности, нефтеперерабатывающие компании КНР увеличивают закупки сырья, в том числе из США).

Во "втором эшелоне" раллировали акции ПАО "Казаньоргсинтез" (+12,8%) на фоне известий, что компания в 2022 году получила рекордную чистую прибыль за всю историю предприятия, а в 2023-2027 годах планирует направить на инвестиции 70 млрд рублей.

В период с 13 по 17 февраля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели бумаги "Русснефти" (-13%), "ТГК-1" (-10%), "М.Видео" (-8%); лучше рынка оказались акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (+10%), ПАО "Аптечная сеть 36,6" (+2%), "Юнипро" (+2%).

Динамику рынка акций РФ в третьей декаде февраля будут определять геополитические и корпоративные новости, ожидаемое выступление 21 февраля президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию, а также ожидаемое 24 февраля объявление ЕС нового пакета антироссийских санкций. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний может составить 2100-2250 пунктов, для индекса РТС - 870-970 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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