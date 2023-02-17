Цены евробондов РФ продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 17 февраля. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику, несмотря на ценовое снижение американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 13 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) продемонстрировали в понедельник незначительные изменения в ожидании публикации новой порции макроэкономических данных в США.

Во вторник котировки российских еврооблигаций продолжили колебаться в боковом диапазоне, в то время как цены US Treasuries перешли к умеренному снижению, отыгрывая статистические данные об инфляции в Соединенных Штатах в январе. Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе выросли на 6,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,5% в декабре. Однако аналитики ожидали гораздо более существенного ослабления темпов роста цен - в среднем до 6,2%, согласно данным Trading Economics.

Негативная динамика цен американских казначейских обязательств в середине недели сохранилась на фоне возросших опасений затягивания текущего цикла подъема ставки ФРС. Ряд "ястребиных" заявлений руководителей ФРС, а также январские данные по инфляции и розничным продажам в США ослабили надежды инвесторов на то, что американский ЦБ в скором времени остановит цикл подъема базовой процентной ставки. Данные министерства торговли США, обнародованные в среду, показали максимальный с марта 2021 года скачок розничных продаж в стране в январе. Розничные продажи увеличились на 3% относительно декабря, тогда как эксперты в среднем ожидали роста на 1,8%.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер отметил, что замедление инфляции в Соединенных Штатах является позитивным фактором, однако он по-прежнему считает, что Федрезерву необходимо продолжать подъем ставки. "Ставка будет выше 5%. Насколько выше, зависит от обстоятельств", - сказал он во вторник вечером в ходе выступления на университетском мероприятии в Филадельфии. В свою очередь глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил в интервью Bloomberg, что Федрезерву "нужно сделать больше для борьбы с инфляцией", а президент ФРБ Далласа Лори Логан отметила, что центробанку "придется поднимать ставку дольше, чем ожидалось ранее".

Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали в четверг слабо негативную динамику вслед за US Treasuries, которые продолжили снижаться в цене третий день подряд на фоне возросших опасений затягивания текущего цикла подъема ставки Федрезерва для борьбы с инфляцией. Цены производителей в США (индекс PPI) в январе выросли на 0,7% в помесячном выражении - максимально за семь месяцев. В годовом выражении рост составил 6%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 0,4%, второго - на 5,4%.

Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что считает преждевременным делать выводы о том, что инфляция в США устойчиво встала на путь движения к целевому показателю американского ЦБ в 2%. Хотя инфляция несколько замедлилась с лета прошлого года, ее уровень все еще остается слишком высоким, сказала Местер в ходе мероприятия в Университете Южной Флориды в четверг. Январский отчет о динамике потребительских цен, опубликованный на прошлой неделе, показал, что базовая инфляция практически не замедляется, отметила она.

В последний день недели давление продавцов в секторе US Treasuries сохранилось, в то время как отечественные евробонды вновь продемонстрировали смешанную ценовую динамику на фоне пониженной активности торгов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 0,44% - до 61,44% от номинала (их доходность снизилась на 2 базисных пункта - до 10,41% годовых), при этом бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 0,42% - до 64,68% от номинала (их доходность выросла за пять дней на 7 базисных пунктов и составила 9,63% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 5 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене за неделю 1%, подешевев до 42,68% от номинала (его доходность выросла на 14 базисных пунктов и составила 12,68% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за пять дней на 0,27% - до 43,68% от номинала (их доходность выросла на 16 базисных пунктов и составила 34,05% годовых). Котировки бумаг с погашением в 2027 году выросли на 0,8% - до 43,72% от номинала (их доходность снизилась на 7 базисных пунктов и составила 26,22% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в стоимости 0,4%, подешевев до 41,35% от номинала (их доходность выросла на 19 базисных пунктов и составила 22,39% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 0,5%, подешевев до 84,94% от номинала (его доходность выросла на 247 базисных пунктов - до 35,95% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за неделю на 0,1%, составив 65,96% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на глобальных долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.