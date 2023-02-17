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17 февраля 2023 года 19:29

Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вверх на налоговых новостях, неделю закрыл снижением

Москва. 17 февраля. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вверх на новостях о налоговых исключениях при дополнительных сборах в бюджет страны, внешние площадки при этом продолжали подавать негативные сигналы из-за опасений дальнейшего роста ставок в США. Индекс Мосбиржи закрепился в районе 2170 пунктов, во "втором эшелоне" раллировали на высоких оборотах акции ПАО "Казаньоргсинтез" (+12,8%) на корпоративных новостях, снизились после ралли "префы" "Лензолота" (-22,2%).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2168,88 пункта (+0,7%), индекс РТС - 920,19 пункта (+1,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,3%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 74,27 рубля (-0,58 рубля), утром курс поднимался до 75,3 руб./$1.

За неделю индексы Мосбиржи и РТС снизились на 4,1-5,3%, доллар подорожал на 0,88 рубля.

Дополнительный сбор с крупного бизнеса из прибыли от благоприятной конъюнктуры последних периодов будет реализован через налоговый инструментарий, а не в форме "добровольного взноса", которая не устраивает компании, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью "России 24".

По его словам, размер сбора составит порядка 300 млрд рублей, при этом он не коснется малых предприятий и топливно-энергетического комплекса (ТЭК), где эффективная налоговая ставка исторически выше, чем, например, в горнодобыче.

Кроме того, первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин сообщил в пятницу журналистам в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге, что регуляторы Бельгии и Люксембурга, стран регистрации центральных европейских депозитариев Euroclear и Clearstream, принимая заявки из РФ на разблокирование замороженных активов, хотят восстановить справедливость в отношении неподсанкционных лиц, и есть надежда, что вскоре это произойдет.

"Фактически они хотят "отпустить невиновных", и я очень надеюсь, они в ближайшее время найдут в себе силы это сделать", - заявил он.

Кроме того, по словам Чистюхина, эмитенты финансового сектора могут возвращаться к дивидендам, если размер прибыли позволяет осуществить выплаты акционерам без рисков для капитала, это поможет вернуть доверие инвесторов к рынку.

Подорожали в пятницу акции "Московской биржи" (+3,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,4% и +0,1% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,1% и +0,8% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

Подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,3%), OZON (MOEX: OZON) (-0,5%), акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егора Жильникова, индекс МосБиржи завершил недельные торги около отметки 2170 пунктов, игроки в пятницу пытались выкупить недавнюю просадку, но действуя с осторожностью на фоне высоких геополитических рисков.

В лидерах роста выступил сектор химической промышленности, который поддержали высоковолатильные бумаги "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) и "Казаньоргсинтеза" на фоне заявлений о рекордных прибылях, полученных "Казаньоргсинтезом". Неплохо выглядел также сектор горной добычи и металлургии, за исключением просевших бумаг "Русала". Продолжили рост акции "Юнипро" (MOEX: UPRO) на фоне позитивной отчетности компании, а также заявлений от финской группы Uniper (ранее Uniper, которому принадлежит 83,73% "Юнипро", в своем отчете заявил, что потерял возможность принимать решения и руководить "Юнипро" - прим. ИФ), отмечает аналитик.

В понедельник индекс МосБиржи вряд ли сможет развить рост, продолжит консолидацию в диапазоне 2160-2170 пунктов на фоне стабильности внешнего фона из-за выходного в США, полагает Жильников.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерия Емельянова, умеренный позитив в российских акциях наблюдался на фоне и вопреки падающей в цене нефти, которая дешевеет четвертый день подряд. Тем не менее, коррекция пока выглядит умеренно, ценник североморской нефти Brent все еще выше уровней начала месяца.

Рост акций в рублях связан в основном с заявлениями правительства и администрации ЦБ РФ, в которых они прояснили свою позицию по добровольному налогу и дивидендам банков. Сдерживающим рост акций фактором в пятницу выступило укрепление рубля после его глубокой просадки в предыдущие сессии. Ориентиром для индекса Мосбиржи на начало следующей недели будет диапазон 2070-2230 пунктов, полагает эксперт БКС.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, индекс МосБиржи технично оттолкнулся от 100-дневной скользящей и начал осваивать пространство между линиями 100-дневной и 50-дневной. Подняться выше пока не дают внешние условия, а идти дальше вниз не пускает краткосрочная перепроданность акций.

"Поддержку рынку оказал ряд новостей. "Юнипро" неплохо отчиталась за 2022 год, Минфин РФ уточнил сумму добровольных пожертвований в бюджет, а также исключил из числа участников нефтяные компании. Плюс к этому в ЦБ РФ считают возможным и необходимым для финансовых организаций вернуться к выплате дивидендов", - констатирует аналитик.

По словам главы Минфина Силуанова, сейчас нет необходимости в обложении дополнительными налогами нефтегазового сектора, поскольку там было уже принято несколько налоговых новаций. Соответственно, акции нефтегазового сектора взбодрились после интервью министра на телеканале "Россия 24". Однако по прочим секторам остается много вопросов, включая металлургов, у которых 2022 год явно проигрывает результатам 2021 года. Ранее в СМИ назывался возможный объем добровольных взносов в бюджет в размере 200-250 млрд руб., отмечает Кочетков.

Уральский форум "Кибербезопасность в финансах" стал площадкой для еще одного значимого заявления: первый зампред ЦБ Чистюхин выразил надежду в восстановлении обычной практики по выплате дивидендов в финансовом секторе.

"Мы можем предположить, что прибыль Сбербанка, которая образовалась в IV квартале и помогла финансовой организации показать прибыльный год, будет направлена на выплату дивидендов из расчета 50%", - считает Кочетков.

Нефть упала на фоне комбинации ряда факторов. Перспектива более высоких учетных ставок не способствует инвестициям в рисковые активы. Кроме того, более высокие ставки могут все же спровоцировать экономический спад. Укрепление доллара также оказывает давление на все сырьевые активы. Тем не менее, для разворота нефти вверх потребуются новые сигналы о восстановлении спроса, или проблем с поставками, полагает аналитик.

Как отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко, динамику российского рынка на этой неделе во многом определяли опасения, связанные с готовящимся десятым пакетом санкций со стороны ЕС, а также снижение на нефтяном рынке. Тем не менее, в перспективе снижение российских рынков вполне может быть отыграно. Не исключено, что предпосылки к этому сформировались уже в пятницу, когда, несмотря на негативный внешний фон, российские индексы завершили день в "плюсе".

Распродажи на внешних рынках акций обусловлены неплохой статистикой из США. Также ситуация ухудшилась после выступлений представителей ФРС, которые усилили опасения дальнейшего повышения процентных ставок в ближайшие месяцы.

Нефть Brent на неделе опустилась в район $82 за баррель, но в целом остается в рамках широкого диапазона $75-89 за баррель. Давление на котировки оказало укрепление доллара и планы США в ближайшие месяцы реализовать еще 26 млн баррелей нефти из стратегических резервов (в 2022 году Штаты уже продали рекордные 180 млн баррелей нефти для сдерживания роста цен). Поддержку нефти оказывает перспектива восстановления китайской экономики после ослабления короновирусных ограничений. Судя по отчетам ОПЕК и МЭА, они также базируются на этом факторе, прогнозируя рост потребления нефти в 2023 году, отмечает Постоленко.

В Азии в пятницу преобладало снижение индексов акций на опасениях роста ставок (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,1-0,3%) и Штаты (индексы теряют 0,1-1% во главе с Nasdaq).

Давление на рынки акций оказывают возобновившиеся опасения по поводу дальнейшего роста процентных ставок на фоне устойчивости экономики США, на которую указали свежие статданные, и "ястребиных" комментариев представителей руководства Федрезерва.

На нефтяном рынке цены в пятницу также снижаются, поскольку сигналы избытка сырья в США перевешивают ожидания роста спроса в Китае, пишет Bloomberg.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $82,63 за баррель (-3% и -0,3% в четверг), мартовская цена WTI - $75,84 за баррель (-3,4% и -0,1% накануне).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Казаньоргсинтез" (+12,8%, объем торгов превысил 3,103 млрд рублей), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+11,3%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+7,8%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+6,6%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+6%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+5,8%), "префы" "МГТС" (MOEX: MGTS) (+4,9%).

ПАО "Казаньоргсинтез" (входит в "СИБУР") в 2022 году получило рекордную чистую прибыль за всю историю предприятия, сообщил генеральный директор компании Айрат Сафин на итоговой коллегии министерства экономики Татарстана в Казани в пятницу. "Год стал исторически максимальным для предприятия по получению чистой прибыли", - сказал Сафин. Кроме того, по его словам, "Казаньоргсинтез" планирует в 2023-2027 годах направить на инвестиции 70 млрд рублей.

Выросли акции "Юнипро" (+3,1%) после выхода сильного отчета за 2022 год по МСФО: чистая прибыль выросла в 2,6 раза (до 21,27 млрд руб.), EBITDA увеличилась в 1,4 раза (до 42 млрд руб.).

Подешевели после ралли на неделе "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-22,2%, объем торгов в пятницу превысил 6,38 млрд рублей), также просели акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-7,5%), "префы" ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (-6,4%) и ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-4,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 23,63 млрд рублей (из них 7,36 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,84 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 1,87 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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