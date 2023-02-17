Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для акций Юнипро

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций "Юнипро", но вместе с тем аналитики подчеркивают рискованность вложений ввиду неясности с контролирующим акционером, сообщается в обзоре.

"Опубликованные результаты эмитента за 4К22 по МСФО оказались ниже наших ожиданий по выручке на 6,7%. Вместе с тем компания сообщила о меньших, чем ожидалось, затратах на покупную энергию и других расходах, что компенсирует более низкий, чем наш прогноз, результат по выручке. EBITDA, соответственно, превзошла ожидания на 1,7%, а чистая прибыль - в 2,5 раза (мы не ожидали положительной переоценки основных средств на 11 млрд руб.). Компания накопила 27,1 млрд руб. чистых денежных средств к концу 2022 года. Считаем результаты позитивными для акций и поддерживающими наш рейтинг "покупать", - пишет эксперт Константин Белов. - Вместе с тем мы подчеркиваем рискованность вложений в эмитента в связи с неясностью с контролирующим акционером: немецкая Uniper, которой принадлежит 83,7% "Юнипро", дистанцировалась от российской дочерней компании и планирует продать свою долю. Государство пока не одобрило продажу актива. Кроме того, после смены собственника может радикально измениться дивидендная политика компании".

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