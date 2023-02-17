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17 февраля 2023 года 17:30
Вероятна разнонаправленная динамика цен сырьевых товаров на следующей неделе - "Открытие Инвестиции"
Вероятно сохранение разнонаправленной динамики котировок сырьевых товаров на следующей неделе, считает технический аналитик "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Марат Беришев. "Драгоценные металлы могут еще снизиться, к уровням своих технических поддержек, нефть останется на достигнутых уровнях, не демонстрируя выраженной динамики, а натуральный газ и пшеница могут еще подрасти, - пишет Беришев в комментарии. - Инвесторам стоит воспользоваться коррекцией на рынке драгметаллов, и начать откупать частично закрытые ранее по более высоким ценам активы. Особенно стоит обратить внимание на серебро, которое просело сильнее. Спекулятивно настроенным инвесторам также стоит поработать от уровней поддержки в драгоценных металлах". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-СЫРЬЕ-ЦЕНЫ-ПРОГНОЗ
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