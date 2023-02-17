Акции Юнипро интересны для покупки в настоящее время - "Открытие Инвестиции"

Акции "Юнипро" выглядят интересными для покупки в расчете на смену собственника и возвращение к выплате дивидендов, считает главный аналитик управления анализа рынков "Открытие Инвестиции" по электроэнергетике, эксперт "Открытие Research" Тимур Хайруллин.

"Компания показала хорошую динамику по итогам 2022 года за счет роста производственных показателей и тарифов, и получения платежей за мощности Березовской ГРЭС. При этом эмитент показал чистый убыток в 4К22 в 200 млн рублей, который может быть связан с переоценкой активов. По итогам года "Юнипро" превзошла наш прогноз по выручке в 105,6 млрд руб., EBITDA совпала с прогнозом, а чистая прибыль оказалась ниже наших ожиданий почти на 5 млрд руб. Отметим, что денежные средства на счетах компании составили 27,08 млрд руб., а долг отсутствует, что говорит о том, что компания может вернуться к щедрой дивидендной политике после смены собственника, которая нам кажется вполне вероятной. Мы считаем, акции компании интересны для покупки", - пишет Хайруллин в комментарии.

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