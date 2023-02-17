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17 февраля 2023 года 15:46

Рубль днем подрастает к доллару и евро, корректируясь после почти двухнедельного снижения и перед выходными днями

Москва. 17 февраля. Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в пятницу днем, рубль умеренно укрепляется к бивалютной корзине в рамках коррекции после двухнедельного снижения и перед выходными днями.

Курс доллара США составил 74,56 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 29,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 75 руб. впервые с 25 апреля. Евро стоил 79,34 руб./EUR1, подешевев на 61 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 43,68 копейки - до 76,71 рубля. Курс китайского юаня опустился на 6,4 копейки - до 10,8 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется к доллару и евро на дневных торгах в рамках коррекции после обновления апрельских минимумов и перед выходными днями. Поддержку рублю оказывают заявления министра финансов Антона Силуанова, что основные параметры федерального бюджета РФ в 2023 году, предполагающие дефицит в 2% ВВП, будут выдерживаться, а январское исполнение на них не отразится, а также тот факт, что Банк России не исключает более активного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП).

В январе, по предварительным данным Минфина, бюджет был исполнен с дефицитом 1,776 трлн рублей, что в 14 раз превысило его объем в январе прошлого года (125 млрд руб.). Доходы сложились на уровне 1,356 трлн руб., что на 35% меньше объема поступления годом ранее. При этом нефтегазовые доходы составили 426 млрд руб., сократившись к январю 2022 г. на 46%. Расходы превысили показатели аналогичного периода прошлого года на 59%, составив 3,117 трлн руб. Тот факт, что январский дефицит составил 60% от плана на весь год (2,925 трлн руб.), вкупе с по-прежнему значительным дисконтом российского сорта нефти Urals к цене смеси Brent заставил ряд аналитиков сомневаться в том, что бюджетные проектировки будут соблюдены.

"Самое главное - смотреть на бюджетный баланс, который сложится по итогам года. А по итогам года у нас план - 2% ВВП, его никто не отменял, и эти параметры будут выдерживаться", - заявил Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя сложившуюся в январе ситуацию с исполнением бюджета.

Сигнал Банка России по будущей направленности ДКП остается неизменным: ставка может быть повышена, если реализуются риски, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина журналистам в четверг в ходе Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

"Что касается решения в марте (на совете директоров по ДКП 17 марта - ИФ) - у нас еще есть время, будем смотреть за тенденциями, анализировать. Но, как мы в прошлый раз посылали сигнал, в случае реализации финансовых рисков мы будем рассматривать целесообразность повышения ставки", - сказала Набиуллина журналистам в Екатеринбурге.

В этом году вероятность ужесточения политики больше, чем вероятность ее смягчения, отметила глава ЦБ, напомнив, что эта позиция отражена в обновленном прогнозе регулятора по средней ставке.

Из данных Росстата, поступивших после предыдущего совета директоров ЦБ (регулятор 10 февраля оставил ставку неизменной, но изменил сигнал с нейтрального на "ястребиный"), следует, что годовая инфляция в РФ на 13 февраля немного ускорилась - до 11,8% с 11,78% на 6 февраля.

Глава ЦБ не стала комментировать недельные данные по динамике потребительских цен. "Что хотела бы подчеркнуть: мы не делаем никаких выводов, изменений нашей оценки на основе недельных данных. Предпочитаем смотреть месячные данные, которые по более широкой корзине, и тренды", - заявила она.

"Минфин РФ сохраняет прогноз по дефициту бюджета на 2023 год в 2% ВВП, сообщили сегодня СМИ со ссылкой на заявления главы Минфина РФ Антона Силуанова. Одновременно с заявлением министра финансов мы увидели акцентированное укрепление рубля, также несколько подросли котировки ОФЗ. В целом текущее движение к ослаблению российской валюты уже походит к концу, и назрел разворот для краткосрочного возвращения доллара к уровню 72-73 рубля. Думаю, что на следующей короткой неделе экспортеры начнут продавать валюту для выплаты налогов, поэтому даже если будет предпринята повторная попытка уйти выше 75 рублей, торги по доллару могут завершиться вблизи отметки 74 рубля", - отмечает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.

"Российская валюта в пятницу достигла очередного минимума на уровне 75,3 руб. по отношению к доллару, после чего началось укрепление рубля. Не исключено, что сегодня спекулянты фиксируют прибыль на фоне продолжительного ослабления рубля, а также на рынок вернулись экспортеры, которые готовятся к выплатам НДПИ в конце февраля. Кроме того, заявление регулятора относительно потенциального ужесточения денежно-кредитной политики побуждает действовать более осторожно. По нашим оценкам, до конца года не исключено повышение ключевой процентной ставки до уровня 8-8,5%. Среди драйверов снижения можно выделить: дефицит бюджета, снизившийся баланс счета текущих операций, укрепление американской валюты и санкционное давление", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

Цены на нефть усилили падение в пятницу на фоне укрепления доллара и общей настороженности глобальных инвесторов по отношению к рисковым активам.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 2,89% - до $82,68 за баррель. Цена североморской нефти опустилась ниже $83 за баррель впервые с 7 февраля.

Котировки мартовских фьючерсов на сорт WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 3,08% - до $76,07 за баррель.

Рисковые активы, включая акции и сырье, дешевеют в пятницу на опасениях, что поток сильных данных по американской экономике спровоцирует Федрезерв на новые повышения процентной ставки, которые могут оказаться более резкими, чем ожидавшиеся 25 базисных пунктов.

Также негативным фактором на этой неделе стали данные министерства энергетики США о том, что запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 16,28 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали их рост на 2 млн баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 4 базисных пункта - до 7,37% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 б.п. - до 7,55% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно четверга, оставшись на отметках 7,86%, 8,33% и 8,53% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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