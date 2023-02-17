Финам повысил прогнозную цену акций класса H China Oilfield Services до HKD10,88

Аналитики "Финама" повысили прогнозную стоимость акций класса H China Oilfield Services с 8,6 до 10,88 гонконгского доллара (HKD) за штуку до конца 2023 года и рейтинг с "держать" до "покупать", что преимущественно связано с улучшением перспектив шельфовой добычи нефти в Китае, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Эмитент - один из главных бенефициаров роста шельфовой добычи нефти в Китае. CNOOC, являющаяся ключевым клиентом China Oilfield Services, планирует к 2025 году увеличить добычу на 18-19%, что будет поддерживать финансовые показатели нефтесервисной компании. Локально бизнес China Oilfield Services также поддерживает снятие коронавирусных ограничений в Китае, а на более долгосрочном горизонте компания может выигрывать от стабильно растущего спроса на углеводороды в Китае - ожидается, что спрос на нефть в стране достигнет пика только к 2030 году", - указывает эксперт Сергей Кауфман.

China Oilfield Services - китайская нефтесервисная компания, специализирующаяся на шельфовой добыче нефти. Ключевым регионом по выручке является Китай, а важнейшим клиентом - материнская компания CNOOC, от контрактов с которой эмитент по итогам 1П22 получил около 81% всей выручки.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.