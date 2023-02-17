Вероятно снижение цены акций Nestle в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Вероятно снижение котировок акций компании Nestle в ближайшее время - эмитент сообщил о снижении объема продаж в 4К22 на 2,6% из-за обусловленного инфляцией повышения цен на свою продукцию (10,1%), а прибыль по итогам 2022 года оказалась ниже, чем предполагалось консенсус-прогнозом (CHF9,3 млрд против CHF11,59 млрд), отмечают аналитики "Инвестиционного банка Синара" в комментарии.

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