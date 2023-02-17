"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Netflix с целью $397

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Netflix Inc. с целью $397 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциал идеи: 13,2%, стоп-приказ: $327, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликовала отчет за 2022 год 19 января 2023 года. Чистая прибыль по GAAP составила $4,492 млрд, что на 12,2% ниже по сравнению с $5,116 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 6,5% до $31,616 млрд против $29,698 млрд годом ранее. Несмотря на неоднозначную реакцию аналитиков на вышедший отчет, котировки акций Netflix выросли после его публикации.

"Котировки находятся в классическом восходящем тренде. Сейчас цена пробила значимые уровни $330 и $350, которые образовались еще в начале 2022 года, и консолидировалась в боковом диапазоне над ними. Стоп-лосс можно поставить около нижнего уровня. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $327 риск на портфель составит 0,68%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,95", - указывают эксперты "Финама".

Netflix Inc. - американская компания, которой принадлежит одноименный стриминговый сервис.

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