Инвестбанк Синара понизил прогнозную цену акций Ленты до 770 руб

"Инвестиционный банк Синара" понизил прогнозную цену акций "Ленты" до 770 руб. за штуку, сообщается в материале аналитика Константина Белова.

Целевая цена по сравнению с прежними расчетами снизилась на 21%, что выше текущих котировок всего на 11%. Учитывая ограниченный потенциал роста, инвестбанк сохраняет рейтинг "держать" по акциям "Ленты".

"После публикации "Лентой" слабых операционных результатов за 2022 год мы внесли корректировки в модель, сохраняя рейтинг по акциям компании "держать". С точки зрения сочетания форматов "Лента" по-прежнему находится в невыигрышном положении: на выручку гипермаркетов оказывается давление, а на малые форматы приходится небольшая доля продаж. В результате компания продолжает терять долю рынка с риском снижения рентабельности. В обновленной модели целевая цена понижена до 770 руб. за акцию, что предполагает ограниченный потенциал роста", - пишет эксперт.

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