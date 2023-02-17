Потенциал роста котировок акций Яндекса составляет 31% на горизонте года - "Тинькофф Инвестиции"

Потенциал роста котировок акций "Яндекса" составляет 31% на горизонте года, но бумаги могут быть под давлением из-за выделения международного бизнеса, полагают аналитики "Тинькофф Инвестиций".

"Выручка "Яндекса" в IV квартале выросла на 49% г/г, - отмечается в комментарии. - Основной вклад в рост выручки внес сегмент e-commerce, райдтеха и доставки во многом благодаря увеличению товарооборота. Но этот сегмент приносит и самые крупные убытки (+45% г/г в т.ч. из-за присоединения убыточного Delivery Club). Фундаментом для бизнеса и прибыли остаются поиск и портал, которые наращивают рекламные доходы в т.ч. за счет ухода иностранных конкурентов (скорр. EBITDA +51% г/г). Позитивно смотрим на акции "Яндекса". Таргет на 12 месяцев - 2600 руб./акцию (+31%). Но бумаги могут быть под давлением из-за выделения международного бизнеса".

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