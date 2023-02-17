Рубль может закрепиться выше 75-80 руб./$1 при появлении дополнительных факторов давления - "Открытие Инвестиции"

Рубль может закрепиться выше 75-80 руб./$1 при появлении дополнительных факторов давления, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Считаем, что текущий диапазон 70-80 руб./$1 вполне актуален, - пишет эксперт. - При этом опасения по поводу дефицита бюджета могут быть преувеличены, ситуация с нефтегазовыми доходами в ближайшее время не улучшится, но и не ухудшится. Эти факторы уже в цене, при этом счёт текущих операций и торговый баланс остаются профицитными, пусть и активное сальдо продемонстрировало существенное сокращение в последние месяцы. Тема санкций до их официального релиза при курсе выше 75 руб./$1 выглядит отыгранной. Официальный релиз десятого пакета санкций подразумевает риск эмоциональной реакции рынка и рост курса до 80 руб./$1 , но не гарантирует его".

При этом ЦБ продолжает оказывать поддержку рублю продажами валюты из ФНБ в рамках бюджетного правила. Приближается февральский налоговый период, который, по мнению Шульгина, может дополнительно локально поддержать рубль.

"Рост до 80 руб./$1 уже выглядит сильно чрезмерным при текущих факторах. Чтобы в обозримом будущем курс смог уверенно закрепиться выше 75-80 руб./$1, нужны дополнительные факторы давления. Пока их нет. Поэтому мы подразумеваем, что формирование локального пика в диапазоне 75-76 руб./$1 остаётся вероятным сценарием", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

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