Акции China Life остаются привлекательным инвестиционным инструментом - "Финам"

Акции China Life Insurance Co. остаются привлекательным инвестиционным инструментом, полагают аналитики "Финама".

Эксперты инвесткомпании присвоили рейтинг "покупать" акциям China Life класса H. Целевая цена этих бумаг на конец 2023 года составляет HKD 16,07, что предполагает потенциал роста 17,7% от текущих уровней.

"Ухудшение экономической ситуации в Китае и антиковидные ограничения оказывали давление на финансовые показатели China Life в прошлом году. При этом мы положительно оцениваем долгосрочные перспективы бизнеса компании. Ожидаемое ускорение роста китайской экономики после снятия локдаунов, продолжающееся расширение численности среднего класса в стране, постепенное старение населения и реализация правительством инициативы Healthy China будут способствовать дальнейшему росту спроса на страховые продукты и услуги в Поднебесной. И China Life, будучи одним из ведущих китайских страховщиков, мы ожидаем, продолжит выигрывать от развития указанных тенденций", - пишет аналитик Игорь Додонов.

China Life - одна из крупнейших страховых компаний в КНР.

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