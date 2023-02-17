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17 февраля 2023 года 12:12
Нефть, скорее всего, будет торговаться в диапазоне $83-84/барр. в пятницу - ПСБ
Нефть марки Brent, скорее всего, будет торговаться в диапазоне $83-84 за баррель в пятницу, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Цены на нефть марки Brent так и не смогли закрепиться выше $85-86 за баррель, несмотря на неплохие отраслевые прогнозы и ожидания формирования дефицита сырья на рынке. Обсуждения темы с ростом ставки ФРС США после слабой статистики по ИПЦ за январь и "ястребиные" комментарии членов региональных центробанков не позволяют оптимистичным настроениям взять вверх. Китайские НПЗ тем временем наращивают закупки сырья, а авиаперевозчики сообщают о росте загрузки ввиду подъема туристической активности", - отмечают эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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