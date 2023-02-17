Рынок акций РФ после негативного старта торгов вышел в "плюс" на закрытии части коротких позиций

Москва. 17 февраля. Рынок акций РФ после негативного старта торгов вышел в "плюс" по индексам за счет закрытия части "коротких" позиций игроками, внешние площадки при этом продолжают подавать негативные сигналы из-за опасений дальнейшего роста ставок в США.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2166,08 пункта (+0,6%, в начале торгов индекс опускался в район 2147 пунктов), индекс РТС - 910,21 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,1%.

Доллар стоит 74,97 рубля (+0,12 рубля), максимум сессии - 75,3 руб./$1.

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,1% и +0,9% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%).

Подешевели акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,8%), OZON (MOEX: OZON) (-0,3%), "префы" Сбербанка (-0,1%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Дополнительный сбор с крупного бизнеса из прибыли от благоприятной конъюнктуры последних периодов будет реализован через налоговый инструментарий, а не в форме "добровольного взноса", которая не устраивает компании, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью "России 24".

"Мы сейчас как раз с бизнесом активно обсуждаем. Мы так договорились, что будут подготовлены специальные поправки в налоговое законодательство, и, скорее всего, это участие будет в виде сборов с бизнеса с части прироста финансового результата за последние годы", - сказал Силуанов.

Согласно данным Росстата, в первом полугодии 2022 года российские предприятия получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 16,6 трлн рублей, на 32% больше, чем за тот же период 2021 года. Во втором полугодии динамика несколько ухудшилась, и за 9 месяцев сальдо составило 20,2 трлн руб. Данные за весь год Росстат опубликует в марте.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон в пятницу негативный. Инфляция в США замедляется весьма неохотно, что провоцирует представителей ФРС говорить о необходимости более агрессивного подхода к повышению ставки. Подобные заявления смущают инвесторов по всему миру. Под давлением нефть и золото, а также азиатские индексы. Индекс МосБиржи в начале торгов протестировал 100-дневную скользящую около 2148,4 пункта, но потом отскочил. В целом, санкционные новости продолжают держать российский рынок в напряжении, полагает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, мировые биржи переходят в стадию ухода от риска, у российского рынка также вряд ли найдутся поводы для оптимизма.

СМИ сообщают о намерении высокопоставленного чиновника США в ближайшие дни посетить Тайвань, что наверняка усилит напряженность в отношениях с КНР. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI после многочисленных попыток закрепиться выше не удержали поддержки $84,5 и $78,5 за баррель соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков), что пока откладывает движение к годовым максимумам $89,05 и $82,6 за баррель. Давление на котировки оказывают укрепление американского доллара, а также неуверенность инвесторов в значительном восстановлении спроса со стороны КНР и сокращении предложения в России. Министр энергетики Саудовской Аравии при этом заявил, что текущая сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи на 2 млн б/с будет действовать до конца этого года - умеренно позитивный для цен сигнал, полагает Кожухова.

Для рынка акций РФ пока нет веских позитивных драйверов как изнутри, так и извне, при возобновлении снижения индекс МосБиржи будет стремиться к 2100 пунктам на фоне усиления геополитической напряженности. Некоторым позитивом для акций "АЛРОСА" может стать отсутствие ограничений по экспорту алмазов в 10-м пакете санкций ЕС. В целом на зарубежных фондовых площадках вновь наблюдается уход от риска после более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции в США, опубликованных на этой неделе, которые спровоцировали укрепление доллара и оказывают давление в том числе на цены сырьевых активов, отмечает аналитик.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" отмечают, что техническая картина по индексу МосБиржи не поменялась - индикатор вернулся в середину бокового коридора, который был актуальным несколько месяцев. Однако, если на следующей неделе геополитические риски будут снижаться, то покупатели в российские активы вернутся. В США инфляция замедляется медленнее, чем ожидают экономисты, а рынок труда остается сильным, поэтому американский рынок не может определиться с направлением. Эта ситуация может сохраниться в краткосрочной перспективе.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, основной причиной распродаж выступают страхи негативных событий, которые могут произойти на следующей неделе в период длинных выходных. Сейчас этот драйвер остается в силе, а к нему присоединится и упавшая нефть.

Если следующая неделя будет пройдена без особых потрясений, то рынок очень быстро восстановит значительную часть утраченных позиций. Рубль продолжает начатое 1 февраля безоткатное падение, в пятницу курс доллара протестировал 75 руб./$1. Возможно, этот рубеж станет точкой разворота для реализации давно назревшей коррекции и снятия технической перепроданности рубля. Но пока агрессивно покупать рубль опасно, на следующей неделе спрос на иностранную валюту может резко возрасти, полагает Антонов.

В США накануне индексы акций снизились на 1,3-1,8% во главе с Nasdaq на фоне статданных, указавших на устойчивость экономики США, несмотря на ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системы. Это усиливает опасения по поводу того, что американский ЦБ продолжит повышать процентные ставки в борьбе с инфляцией, пишет CNBC.

Цены производителей в США (индекс PPI) в январе выросли на 0,7% в помесячном выражении - максимально за семь месяцев. В годовом выражении рост составил 6%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 0,4%, второго - на 5,4%.

В Азии в пятницу также преобладало снижение индексов акций на опасениях роста ставок (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX просели на 0,5-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет 0,7%).

Давление на рынки акций оказывают возобновившиеся опасения по поводу дальнейшего роста процентных ставок на фоне устойчивости экономики США, на которую указали свежие статданные, и "ястребиных" комментариев представителей руководства Федрезерва.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила, что считает преждевременным делать выводы о том, что инфляция в США устойчиво встала на путь движения к целевому показателю американского ЦБ в 2%.

Хотя инфляция несколько замедлилась с лета прошлого года, ее уровень все еще остается слишком высоким, сказала Местер в ходе мероприятия в Университете Южной Флориды в четверг. Январский отчет о динамике потребительских цен, опубликованный на прошлой неделе, показал, что базовая инфляция практически не замедляется, отметила она.

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард в ходе выступления в штате Теннесси сказал, что призывал к более резкому повышению ставок на прошедшем заседании ФРС и не исключает масштабного шага в дальнейшем.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу также снижаются, поскольку сигналы избытка сырья в США перевешивают ожидания роста спроса в Китае, пишет Bloomberg.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $83,74 за баррель (-1,6% и -0,3% в четверг), мартовская цена WTI - $77,06 за баррель (-1,8% и -0,1% накануне).

Крупнейшие китайские авиаперевозчики объявили о значительном росте загруженности рейсов, что указывает на подъем туристической активности, отмечает Bloomberg.

Тем временем нефтеперерабатывающие компании КНР увеличивают закупки сырья. По словам источников агентства, трейдинговая "дочка" Sinopec закупила в ОАЭ 10 млн баррелей нефти с поставкой в апреле. Ряд других китайских нефтепереработчиков, включая China National Chemical Corp. и Rongsheng Petrochemical Co., также наращивают закупки нефти, в том числе из США.

В то же время министерство энергетики США сообщило в среду, что запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 16,28 млн баррелей при прогнозах роста на 1,2-2 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Курганская генерирующая компания" (MOEX: KGKC) (+21,2%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+19,3%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+14%), "префы" "МГТС" (MOEX: MGTS) (+10,9%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+7,3%).

Подешевели акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-6%), "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-4,4%), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (-3,9%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 5,89 млрд рублей (из них 1,83 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 664,94 млн рублей на бумаги "Полюса" и 430,9 млн рублей на акции "Газпрома").