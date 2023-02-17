Цена бумаг Норникеля может снизиться до 13000 руб. в феврале-марте - ПСБ

Котировки бумаг ГМК "Норильский никель" могут продолжить снижение и в феврале-марте текущего года достичь отметки 13000 рублей за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Бумаги "Норникеля" могут выглядеть "слабее рынка" на фоне ожидаемого заметного сокращения дивидендных выплат из-за инвестпрограммы (менеджмент компании рассматривает возможность направить на дивиденды 1,5 млрд долл., что крайне мало в сравнении с предыдущими годами) и возможной коррекции на рынке металлов на фоне роста запасов в Китае (запасы меди в этой стране с начала текущего года выросли в 3,5 раза - до 242 тыс. за тонну)", - указывают эксперты в комментарии.

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