Реализация прокатных активов позитивна для акций НЛМК - "Мои Инвестиции"

Реализация прокатных активов "НЛМК" приведёт к значительному увеличению доли экспорта у компании и будет позитивна для ее акций, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"НЛМК" может продать свои заводы по производству сортового проката в Калуге и в Свердловской области. Обсуждаемые к продаже активы НЛМК - около 20% производственных мощностей компании. Преимущественно изготовляют сортовой прокат для строительной отрасли. По нашей оценке, EBITDA этих заводов около $200 млн. Текущий мультипликатор для акций НЛМК EV/EBITDA 3x. Таким образом, продажа активов по цене выше 600 млн $ (45 млрд руб.) будет позитивна для акций компании. Реализация прокатных активов приведёт к значительному увеличению доли экспорта у "НЛМК", - отмечается в комментарии.

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