.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в пятницу могут чуть снизиться под давлением внешнего негатива
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в январе составила 0,84%
Рост потребительских цен в январе незначительно ускорился до 0,84% после повышения на 0,78% в декабре, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 11,77%. Аналитики ожидали январскую инфляцию на уровне 0,7%
 
Взнос бизнеса в бюджет из прибыли последних лет будет реализован через налоговые поправки
Дополнительный сбор с крупного бизнеса из прибыли от благоприятной конъюнктуры последних периодов будет реализован через налоговый инструментарий, а не в форме "добровольного взноса", которая не устраивает компании. "Мы сейчас как раз с бизнесом...
 
У ритейлеров сократился ассортимент бытовой химии и средств гигиены
Наибольшее снижение ассортимента в российских торговых сетях зафиксировано в категории "непродовольственные товары", следует из отчета аналитической компании NielsenIQ. Данный сегмент, по ее данным, просел на 16,2%. Категория включает в себя бытовую...
 
Владельцы электромобилей смогут бесплатно ездить по платным дорогам
Владельцы электромобилей смогут бесплатно пользоваться платными дорогами — соответствующее решение принято Белым домом, пишет "Коммерсантъ". Эксперимент продлится до конца года и коснется пока только проезда по федеральным трассам (М-11, ЦКАД и т....
 
17 февраля 2023 года 09:55

Цены рублевых корпбондов в пятницу могут чуть снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 17 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка снизиться под давлением как негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, так и ужесточения риторики ЦБ РФ в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг на фоне статданных, указавших на устойчивость экономики США, несмотря на ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системы. Это усиливает опасения по поводу того, что американский ЦБ продолжит повышать процентные ставки в борьбе с инфляцией. При этом цены производителей в США (индекс PPI) в январе выросли на 0,7% в помесячном выражении - максимально за семь месяцев. В годовом выражении рост составил 6%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 0,4%, второго - на 5,4%.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила, что считает преждевременным делать выводы о том, что инфляция в США устойчиво встала на путь движения к целевому показателю американского ЦБ в 2%. Хотя инфляция несколько замедлилась с лета прошлого года, ее уровень все еще остается слишком высоким, сказала Местер в ходе мероприятия в Университете Южной Флориды в четверг. Январский отчет о динамике потребительских цен, опубликованный на прошлой неделе, показал, что базовая инфляция практически не замедляется, отметила она.

В свою очередь глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард в ходе выступления в штате Теннесси сказал, что призывал к более резкому повышению ставок на прошедшем заседании ФРС и не исключает масштабного шага в дальнейшем.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в ходе торгов в пятницу вслед за американским фондовым рынком. Давление на рынки акций оказывают возобновившиеся опасения по поводу дальнейшего роста процентных ставок на фоне устойчивости экономики США и "ястребиных" комментариев представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США. Значение японского индекса Nikkei 225 уменьшилось по итогам торгов на 0,68%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 МСК опустился на 0,1%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,7%. Значение южнокорейского Kospi к 8:23 МСК снизилось на 0,9%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов упал на 0,86%.

Цены на нефть опускаются в пятницу: сигналы избытка сырья в США перевешивают ожидания роста спроса в Китае. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск в пятницу составила $84,32 баррель, что на 0,96% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на 0,3%, до $85,14 за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 1,07%, до $77,65 за баррель. По итогам четверга стоимость контрактов уменьшилась на 0,1%, до $78,49 за баррель.

Крупнейшие китайские авиаперевозчики объявили о значительном росте загруженности рейсов, что указывает на подъем туристической активности. На этом фоне нефтеперерабатывающие компании КНР увеличивают закупки сырья. В то же время министерство энергетики США сообщило в среду, что запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 16,28 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали их увеличение на 2 млн баррелей. Данные Минэнерго США в этом году "последовательно дают "медвежьи" сигналы рынку, указывая на слабый потребительский спрос, низкую активность НПЗ и рост запасов нефти", - отмечают аналитики Sevens Report Research.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 16 февраля выросла в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,965 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,676 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг вырос всего на 0,003% и составил 108,95 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,027%, поднявшись до 832,9 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-04R" (+0,5%), "ГК Самолет БО-П10" (+0,39%) и "Банк ФК Открытие БО-П09" (+0,35%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-01" (-0,84%), "Аэрофлот П01-БО-01" (-0,62%) и "Банк ФК Открытие БО-П07" (-0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Автодор" полностью разместила выпуск 3-летних облигаций серии БО-003P-03 объемом 4 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 14 февраля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,3% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 10,57% годовых. Купоны полугодовые.

Альфа-банк полностью разместил выпуск 2-летних облигаций серии 002Р-21 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 9 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,35-9,45% годовых, а объем размещения - не менее 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,35% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 9,52% годовых, купоны полугодовые.

ООО "Элемент лизинг" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 2,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 9 февраля за час. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,55% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 11,08% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 1-35-го купонов будет погашено по 2,77% от номинала, еще 3,05% от номинала в дату окончания 36-го купона.

ВЭБ завершил размещение выпуска годовых облигаций серии ПБО-001Р-К418 номинальным объемом 30 млрд рублей, реализовав 34,4% выпуска на 10,32 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля. Ставка 1-го и единственного купона была установлена на уровне 8,88% годовых.

ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии ПБО-03 объемом 20 млрд рублей в размере 10,4% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 10,67% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. Техразмещение запланировано на 17 февраля.

АО "Банк ДОМ.РФ" установило ставку 1-го купона 2-летних "зеленых" облигаций объемом 5 млрд рублей на уровне 9,7% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,94% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. Техразмещение запланировано на 21 февраля.

ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) установило ставку 1-го купона 15-летних облигаций серии 001P-08R объемом 12 млрд рублей на уровне 8,8% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет определяться как сумма ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 7-й рабочей день, предшествующий дате начала купона, и 1,3%. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 5 лет. Сбор заявок на облигации прошел 16 февраля без премаркетинга. Техразмещение запланировано на 21 февраля.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" установило ставку 38-го купона облигаций 30-й и 34-й серий с погашением в октябре 2048 года в размере 12,77% годовых. Компания разместила бонды 30-й и 34-й серий на общую сумму 24 млрд рублей в декабре 2013 года. Объем выпуска 34-й серии - 14 млрд рублей, 30-й серии - 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий была установлена в размере 7,5% годовых. Ставки 2-132 купонов бондов 30-й серии, а также ставки 2-136 купонов облигаций 34-й серии зависят от индекса потребительских цен и определяются как уровень инфляции за год + 1%. Бумаги имеют квартальные купоны.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 17-го купона облигаций серии БО-31 в размере 7,5% годовых. Компания в марте 2015 года разместила 10-летние бонды номинальным объемом 2,5 млрд рублей, реализовав 25,6% выпуска на сумму 640 млн рублей. В июне 2021 года после выкупа по оферте 639,998 тыс. облигаций по цене 100% от номинала эмитент погасил приобретенные бумаги досрочно. Таким образом, в настоящее время в обращении находится 2 облигации выпуска на 2 тыс. рублей. По выпуску 9 марта предстоит очередная оферта. Ставка текущего купона - 8% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
17 февраля 2023 года 12:32
"БКС МИ" снизил рекомендацию для акций RingCentral до "держать"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил рекомендацию для акций RingCentral Inc. с "покупать" до "держать", сообщается в материале аналитиков. Прогнозная стоимость для этих бумаг была также понижена экспертами с $52 до $46 за штуку. "Американская компания RingCentral представила финансовые...    читать дальше
.
17 февраля 2023 года 12:12
Нефть, скорее всего, будет торговаться в диапазоне $83-84/барр. в пятницу - ПСБ
Нефть марки Brent, скорее всего, будет торговаться в диапазоне $83-84 за баррель в пятницу, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Цены на нефть марки Brent так и не смогли закрепиться выше $85-86 за баррель, несмотря на неплохие отраслевые прогнозы и ожидания формирования дефицита сырья на...    читать дальше
.
17 февраля 2023 года 11:49
"Финам" понизил рейтинг акций Invesco Water Resources ETF до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Invesco Water Resources ETF с "покупать" до "держать" и подтверждает целевую цену на уровне $56,4 за штуку на октябрь 2023 года, что предполагает потенциал роста 3% с текущего уровня, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. "Сокращение...    читать дальше
.
17 февраля 2023 года 11:31
Рынок акций РФ после негативного старта торгов вышел в "плюс" на закрытии части коротких позиций
Москва. 17 февраля. Рынок акций РФ после негативного старта торгов вышел в "плюс" по индексам за счет закрытия части "коротких" позиций игроками, внешние площадки при этом продолжают подавать негативные сигналы из-за опасений дальнейшего роста ставок в США.    читать дальше
.
17 февраля 2023 года 11:29
"БКС МИ" повысил рекомендацию для акций Biogen до "покупать"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил рекомендацию для акций Biogen Inc. с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале. Прогнозная стоимость для этих бумаг на уровне $324 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 16%, была сохранена экспертами. "Американская...    читать дальше
.
17 февраля 2023 года 11:10
Рубль, скорее всего, перейдет к укреплению на последней неделе февраля - "Солид Брокер"
Рубль, скорее всего, перейдет к укреплению на последней неделе февраля, говорится в комментарии "Солид Брокер". "После открытия торгов в пятницу на Мосбирже курс доллара поднялся до отметки 75 руб./$1. Такой рост американской валюты по отношению к рублю фиксируется впервые с 25 апреля 2022 года, -...    читать дальше
.
17 февраля 2023 года 10:54
Цена бумаг Норникеля может снизиться до 13000 руб. в феврале-марте - ПСБ
Котировки бумаг ГМК "Норильский никель" могут продолжить снижение и в феврале-марте текущего года достичь отметки 13000 рублей за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Бумаги "Норникеля" могут выглядеть "слабее рынка" на фоне ожидаемого заметного сокращения дивидендных выплат из-за...    читать дальше
.
17 февраля 2023 года 10:41
Рост добычи подтверждает жизнеспособность бизнес-модели нефтяных компаний РФ - "БКС МИ"
Рост добычи подтверждает жизнеспособность бизнес-модели российских интегрированных нефтяных компаний, полагает эксперт "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Рональд Смит. "Добыча нефти в России выросла на 1% в первой половине февраля. Рост добычи наблюдается в преддверии запланированного сокращения...    читать дальше
.
17 февраля 2023 года 10:27
Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB
алитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика и финансовая отчетность: - Индексы цен на экспорт и импорт в США за январь; - Индекс опережающих экономических индикаторов в США в январе; -...    читать дальше
.
17 февраля 2023 года 10:15
Реализация прокатных активов позитивна для акций НЛМК - "Мои Инвестиции"
Реализация прокатных активов "НЛМК" приведёт к значительному увеличению доли экспорта у компании и будет позитивна для ее акций, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "НЛМК" может продать свои заводы по производству сортового проката в Калуге и в Свердловской области. Обсуждаемые к...    читать дальше
.
17 февраля 2023 года 10:02
Возможна волатильная консолидация индекса Мосбиржи около 2150п в пятницу - "Алго Капитал"
Наиболее вероятна волатильная консолидация индекса Мосбиржи около уровня 2150 пунктов на торгах в пятницу, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Сочетание ряда факторов создает условия для открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в...    читать дальше
.
17 февраля 2023 года 09:51
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Ameren
алитики "Финама" подтверждают рейтинг "покупать" для акций Ameren с прогнозной стоимостью на уровне $95 за штуку по результатам опубликованной отчетности эмитента за четвертый квартал и весь 2022 год, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение...    читать дальше
.
17 февраля 2023 года 09:40
Вероятна боковая динамика на рынке ОФЗ в пятницу - ПСБ
Вероятна боковая динамика на рынке рублевых гособлигаций в течение торговой сессии в пятницу, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Полагаем, что на текущих уровнях котировки ОФЗ уже учитывают риски повышения ставки ЦБР на 25- 50 б.п., поэтому в ближайшее время ждем...    читать дальше
.
17 февраля 2023 года 09:31
Вероятны попытки тестирования снизу вверх уровня 75,5 руб./$1 на торгах в пятницу - ПСБ
лютная пара доллар/рубль, скорее всего, попробует в пятницу протестировать снизу вверх уровень в 75,5 руб./$1, после чего отступит к значениям начала торговой сессии на фоне закрытия длинных позиций спекулянтами, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка...    читать дальше
.
17 февраля 2023 года 09:23
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Entergy
Аналитики "Финама" подтверждают рейтинг "покупать" для акций Entergy с прогнозной стоимостью на уровне $135 за штуку по результатам опубликованной отчетности американской коммунальной компании за четвертый квартал и весь 2022 год, сообщается в материале инвестиционной компании. "Среди прочих...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.