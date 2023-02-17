Цены рублевых корпбондов в пятницу могут чуть снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 17 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка снизиться под давлением как негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, так и ужесточения риторики ЦБ РФ в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг на фоне статданных, указавших на устойчивость экономики США, несмотря на ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системы. Это усиливает опасения по поводу того, что американский ЦБ продолжит повышать процентные ставки в борьбе с инфляцией. При этом цены производителей в США (индекс PPI) в январе выросли на 0,7% в помесячном выражении - максимально за семь месяцев. В годовом выражении рост составил 6%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 0,4%, второго - на 5,4%.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила, что считает преждевременным делать выводы о том, что инфляция в США устойчиво встала на путь движения к целевому показателю американского ЦБ в 2%. Хотя инфляция несколько замедлилась с лета прошлого года, ее уровень все еще остается слишком высоким, сказала Местер в ходе мероприятия в Университете Южной Флориды в четверг. Январский отчет о динамике потребительских цен, опубликованный на прошлой неделе, показал, что базовая инфляция практически не замедляется, отметила она.

В свою очередь глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард в ходе выступления в штате Теннесси сказал, что призывал к более резкому повышению ставок на прошедшем заседании ФРС и не исключает масштабного шага в дальнейшем.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в ходе торгов в пятницу вслед за американским фондовым рынком. Давление на рынки акций оказывают возобновившиеся опасения по поводу дальнейшего роста процентных ставок на фоне устойчивости экономики США и "ястребиных" комментариев представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США. Значение японского индекса Nikkei 225 уменьшилось по итогам торгов на 0,68%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 МСК опустился на 0,1%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,7%. Значение южнокорейского Kospi к 8:23 МСК снизилось на 0,9%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов упал на 0,86%.

Цены на нефть опускаются в пятницу: сигналы избытка сырья в США перевешивают ожидания роста спроса в Китае. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск в пятницу составила $84,32 баррель, что на 0,96% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на 0,3%, до $85,14 за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 1,07%, до $77,65 за баррель. По итогам четверга стоимость контрактов уменьшилась на 0,1%, до $78,49 за баррель.

Крупнейшие китайские авиаперевозчики объявили о значительном росте загруженности рейсов, что указывает на подъем туристической активности. На этом фоне нефтеперерабатывающие компании КНР увеличивают закупки сырья. В то же время министерство энергетики США сообщило в среду, что запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 16,28 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали их увеличение на 2 млн баррелей. Данные Минэнерго США в этом году "последовательно дают "медвежьи" сигналы рынку, указывая на слабый потребительский спрос, низкую активность НПЗ и рост запасов нефти", - отмечают аналитики Sevens Report Research.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 16 февраля выросла в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,965 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,676 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг вырос всего на 0,003% и составил 108,95 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,027%, поднявшись до 832,9 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-04R" (+0,5%), "ГК Самолет БО-П10" (+0,39%) и "Банк ФК Открытие БО-П09" (+0,35%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-01" (-0,84%), "Аэрофлот П01-БО-01" (-0,62%) и "Банк ФК Открытие БО-П07" (-0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Автодор" полностью разместила выпуск 3-летних облигаций серии БО-003P-03 объемом 4 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 14 февраля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,3% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 10,57% годовых. Купоны полугодовые.

Альфа-банк полностью разместил выпуск 2-летних облигаций серии 002Р-21 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 9 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,35-9,45% годовых, а объем размещения - не менее 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,35% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 9,52% годовых, купоны полугодовые.

ООО "Элемент лизинг" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 2,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 9 февраля за час. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,55% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 11,08% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 1-35-го купонов будет погашено по 2,77% от номинала, еще 3,05% от номинала в дату окончания 36-го купона.

ВЭБ завершил размещение выпуска годовых облигаций серии ПБО-001Р-К418 номинальным объемом 30 млрд рублей, реализовав 34,4% выпуска на 10,32 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 13 февраля. Ставка 1-го и единственного купона была установлена на уровне 8,88% годовых.

ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии ПБО-03 объемом 20 млрд рублей в размере 10,4% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 10,67% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. Техразмещение запланировано на 17 февраля.

АО "Банк ДОМ.РФ" установило ставку 1-го купона 2-летних "зеленых" облигаций объемом 5 млрд рублей на уровне 9,7% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,94% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. Техразмещение запланировано на 21 февраля.

ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) установило ставку 1-го купона 15-летних облигаций серии 001P-08R объемом 12 млрд рублей на уровне 8,8% годовых. Ставка 2-20-го купонов будет определяться как сумма ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 7-й рабочей день, предшествующий дате начала купона, и 1,3%. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 5 лет. Сбор заявок на облигации прошел 16 февраля без премаркетинга. Техразмещение запланировано на 21 февраля.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" установило ставку 38-го купона облигаций 30-й и 34-й серий с погашением в октябре 2048 года в размере 12,77% годовых. Компания разместила бонды 30-й и 34-й серий на общую сумму 24 млрд рублей в декабре 2013 года. Объем выпуска 34-й серии - 14 млрд рублей, 30-й серии - 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий была установлена в размере 7,5% годовых. Ставки 2-132 купонов бондов 30-й серии, а также ставки 2-136 купонов облигаций 34-й серии зависят от индекса потребительских цен и определяются как уровень инфляции за год + 1%. Бумаги имеют квартальные купоны.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 17-го купона облигаций серии БО-31 в размере 7,5% годовых. Компания в марте 2015 года разместила 10-летние бонды номинальным объемом 2,5 млрд рублей, реализовав 25,6% выпуска на сумму 640 млн рублей. В июне 2021 года после выкупа по оферте 639,998 тыс. облигаций по цене 100% от номинала эмитент погасил приобретенные бумаги досрочно. Таким образом, в настоящее время в обращении находится 2 облигации выпуска на 2 тыс. рублей. По выпуску 9 марта предстоит очередная оферта. Ставка текущего купона - 8% годовых.