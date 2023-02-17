"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Ameren

Аналитики "Финама" подтверждают рейтинг "покупать" для акций Ameren с прогнозной стоимостью на уровне $95 за штуку по результатам опубликованной отчетности эмитента за четвертый квартал и весь 2022 год, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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