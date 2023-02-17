Вероятна боковая динамика на рынке ОФЗ в пятницу - ПСБ

Вероятна боковая динамика на рынке рублевых гособлигаций в течение торговой сессии в пятницу, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Полагаем, что на текущих уровнях котировки ОФЗ уже учитывают риски повышения ставки ЦБР на 25- 50 б.п., поэтому в ближайшее время ждем стабилизации рынка около достигнутых уровней. Дальнейшую динамику котировок ОФЗ будет определять комбинация факторов: данные по фактической инфляции в РФ и инфляционные ожидания, исполнение федерального бюджета и реализация Минфином плана заимствований, курс рубля и конъюнктура глобальных рынков, а также решения регулятора по ставке и его дальнейшие сигналы по денежно-кредитной политике", - пишет эксперт в комментарии.

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