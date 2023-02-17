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17 февраля 2023 года 09:14

Сигналы избытка нефти в США перевешивают ожидания роста спроса в Китае

Уолл-стрит закрылась в минусе в четверг. Фондовые индексы крупнейших стран АТР опускаются на торгах в пятницу. Цены на нефть снижаются в пятницу.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг на фоне статданных, указавших на устойчивость экономики США, несмотря на ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системы.

Это усиливает опасения по поводу того, что американский ЦБ продолжит повышать процентные ставки в борьбе с инфляцией, пишет CNBC.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 1 тыс. - до 194 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 195 тыс., а не 196 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали рост числа заявок до 200 тыс.

Тем временем цены производителей в США (индекс PPI) в январе выросли на 0,7% в помесячном выражении - максимально за семь месяцев. В годовом выражении рост составил 6%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 0,4%, второго - на 5,4%.

Число домов, строительство которых было начато в США в январе, сократилось на 4,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,309 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в сообщении министерства торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в декабре количество новостроек равнялось 1,371 млн, а не 1,382 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 1,36 млн, согласно данным Trading Economics.

Индекс производственной активности в Филадельфии в феврале рухнул до минус 24,3 пункта по сравнению с минус 8,9 пункта месяцем ранее. Февральский показатель стал минимальным с мая 2020 года. Эксперты предполагали, что индикатор, который рассчитывает ФРБ Филадельфии, поднимется до минус 7,4 пункта. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении.

Тем временем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила, что считает преждевременным делать выводы о том, что инфляция в США устойчиво встала на путь движения к целевому показателю американского ЦБ в 2%.

Хотя инфляция несколько замедлилась с лета прошлого года, ее уровень все еще остается слишком высоким, сказала Местер в ходе мероприятия в Университете Южной Флориды в четверг. Январский отчет о динамике потребительских цен, опубликованный на прошлой неделе, показал, что базовая инфляция практически не замедляется, отметила она.

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард в ходе выступления в штате Теннесси сказал, что призывал к более резкому повышению ставок на прошедшем заседании ФРС и не исключает масштабного шага в дальнейшем.

Акции Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) выросли на 5,2%. Американский производитель сетевого оборудования сократил чистую прибыль и увеличил выручку во втором финансовом квартале, причем скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания аналитиков. Компания также пересмотрела в сторону повышения годовой прогноз.

Бумаги Hasbro Inc. (SPB: HAS) подорожали на 0,1%, хотя американский производитель игрушек зафиксировал чистый убыток в четвертом квартале 2022 года из-за разовых списаний, связанных с осуществлением его плана по реорганизации бизнеса.

Цена акций WeWork Inc. уменьшилась на 2,3%. Американский коворкинговый сервис сократил чистый убыток в четвертом квартале 2022 года на 37%, однако показатель оказался хуже ожиданий аналитиков.

Котировки акций Analog Devices (SPB: ADI) уменьшились на 1,2%, хотя американский производитель полупроводниковой продукции в первом финансовом квартале, который завершился 28 января, резко увеличил чистую прибыль и выручку, причем скорректированная прибыль оказалась лучше прогнозов рынка.

Американский разработчик облачных платформ и сервисов Twilio Inc. (SPB: TWLO) объявил о запуске программы buyback объемом до $1 млрд. Его акции подскочили на 14,2%.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) подешевели на 1%. Компания перенесла демонстрацию своего первого шлема смешанной реальности с апреля на июнь, пишут зарубежные СМИ. Теперь ожидается, что шлем будет представлен на ежегодной Всемирной конференции разработчиков (WWDC), сообщило агентство Bloomberg. Перенос связан с тем, что в результате тестирования продукта была выявлена необходимость доработок как конструкции, так и программного обеспечения.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в четверг снизился на 431,20 пункта (1,26%) и составил 33696,85 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 57,19 пункта (1,38%) - до 4090,41 пункта.

Nasdaq Composite потерял 214,76 пункта (1,78%) и составил 11855,83 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов в пятницу вслед за американским фондовым рынком.

Давление на рынки акций оказывают возобновившиеся опасения по поводу дальнейшего роста процентных ставок на фоне устойчивости экономики США, на которую указали свежие статданные, и "ястребиных" комментариев представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила, что считает преждевременным делать выводы о том, что инфляция в США устойчиво встала на путь движения к целевому показателю американского ЦБ в 2%.

Хотя инфляция несколько замедлилась с лета прошлого года, ее уровень все еще остается слишком высоким, сказала Местер в ходе мероприятия в Университете Южной Флориды в четверг. Январский отчет о динамике потребительских цен, опубликованный на прошлой неделе, показал, что базовая инфляция практически не замедляется, отметила она.

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард в ходе выступления в штате Теннесси сказал, что призывал к более резкому повышению ставок на прошедшем заседании ФРС и не исключает масштабного шага в дальнейшем.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:13 МСК уменьшилось на 0,7%.

Лидерами снижения котировок выступают акции интернет-компании Rakuten Group Inc. (-5,5%), Recruit Holdings Co. Ltd., владеющей сайтами поиска работы, (-3,9%) и производителя промышленного оборудования Keyence Corp. (-2,6%).

Кроме того, дешевеют бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group (-2,1%), производителя потребительской электроники Sony (-2,3%), крупнейшего в Азии ритейлера одежды Fast Retailing (-0,7%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 МСК опустился на 0,1%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,7%.

Наибольшее снижение на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки акций производителя компьютеров Lenovo Group Ltd. - на 4%, ювелирной компании Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. - на 3,8% и интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 2,8%.

Цена бумаг интернет-гиганта Alibaba (SPB: BABA) опускается на 1,4%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) Corp. - на 2,4%, интернет-компании Meituan (SPB: 3690) - на 2,6%.

Значение южнокорейского Kospi к 8:23 МСК уменьшилось на 0,9%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снизились на 1,7%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов упал на 0,86%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 0,25% и выросла на 0,5% соответственно.

Цены на нефть опускаются в пятницу: сигналы избытка сырья в США перевешивают ожидания роста спроса в Китае, пишет Bloomberg.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в пятницу составляет $84,27 баррель, что на $0,87 (1,02%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на $0,24 (0,3%), до $85,14 за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,85 (1,08%), до $77,64 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов уменьшилась на $0,1 (0,1%), до $78,49 за баррель.

"Инвесторы пытаются оценить, какой из основных двигателей нефтяного рынка окажется самым влиятельным в следующие несколько месяцев", - отмечает старший трейдер CIBC Private Wealth Ребекка Бабин.

Крупнейшие китайские авиаперевозчики объявили о значительном росте загруженности рейсов, что указывает на подъем туристической активности, отмечает Bloomberg.

Тем временем нефтеперерабатывающие компании КНР увеличивают закупки сырья. По словам источников агентства, трейдинговая "дочка" Sinopec закупила в ОАЭ 10 млн баррелей нефти с поставкой в апреле. Ряд других китайских нефтепереработчиков, включая China National Chemical Corp. и Rongsheng Petrochemical Co., также наращивают закупки нефти, в том числе из США.

В то же время министерство энергетики США сообщило в среду, что запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 16,28 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали их увеличение на 2 млн баррелей.

Данные Минэнерго США в этом году "последовательно дают "медвежьи" сигналы рынку, указывая на слабый потребительский спрос, низкую активность НПЗ и рост запасов нефти", - отмечают аналитики Sevens Report Research.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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