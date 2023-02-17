"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Entergy

Аналитики "Финама" подтверждают рейтинг "покупать" для акций Entergy с прогнозной стоимостью на уровне $135 за штуку по результатам опубликованной отчетности американской коммунальной компании за четвертый квартал и весь 2022 год, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Среди прочих важных событий отметим то, что компания в конце ноября получила одобрение комиссии Техаса по регулированию сектора на строительство станции Orange County, которая будет использовать водород в качестве одного из источников топлива. Данный проект является одним из первых в США и обозначает серьезное достижение компании на пути к декарбонизации собственных мощностей", - указывает эксперт Александр Ковалев.

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