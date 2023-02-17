Первый план на рынке акций РФ в текущий момент - геополитика - БКС Экспресс

Фактор геополитики вновь вышел на первый план, но в случае спокойного прохождения ближайших нескольких сессий и стабильного внешнего фона российский рынок акций может достаточно быстро начать восстановление, говорится в обзоре эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина.

"Техническая картина по индексу Мосбиржи за четверг не изменилась. Ранее котировки вернулись к середине бокового коридора, который был актуальным несколько месяцев. Восходящая тенденция нарушена. Ближайшие горизонтальные уровни поддержки расположены в области 2070-2105 пунктов, сверху в качестве технического препятствия теперь выступает зона 2215-2230 пунктов (в случае ее преодоления в будущем цели снова сместятся к 2340-2380 пунктам). Скорее всего, к этому растущему сценарию мы можем вернуться не ранее чем через неделю, - пишет аналитик. - Причина сдержанной динамики российского рынка в сложившихся настроениях инвесторов. Многие предпочитают занять выжидательную позицию перед следующей важной неделей. Фактор геополитики временно вновь вышел на первый план в глазах участников торгов. В случае спокойного прохождения следующих нескольких сессий и стабильного внешнего фона рынок может достаточно быстро начать восстанавливаться. Поэтому избыточные волны снижения по индексу при прочих равных могут быть интересны для покупок. В фокусе в первую очередь находятся сталевары и угольщики".

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