Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых сигналов

Москва. 17 февраля. Доллар США и юань стабильны на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль не меняется в ожидании новых сигналов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 74,805 руб./$1 (-5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 4,12 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 1,4 коп. - до 10,861 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен в ожидании новых стимулов к движению. Мировые рынки капитала и нефтяные котировки чуть снижаются, инвесторы в основном уже отреагировали на введение потолка цен на российские нефть и нефтепродукты, что привело к сокращению экспортных валютных доходов и ухудшению бюджетных показателей. Теперь участники внутреннего рынка ожидают введения очередного, десятого пакета санкций ЕС.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $84,48 за баррель, что на 0,81% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена апрельских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $77,85 за баррель, что на 0,82% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу снижаются: японский Nikkei 225 опускается на 0,63%, китайский CSI300 - на 0,48%, гонконгский Hang Seng на 0,45%, южнокорейский Kospi - на 0,72%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,8%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,32%.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг на фоне статданных, указавших на устойчивость экономики США, несмотря на ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системы.

Это усиливает опасения по поводу того, что американский ЦБ продолжит повышать процентные ставки в борьбе с инфляцией, пишет CNBC.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила, что считает преждевременным делать выводы о том, что инфляция в США устойчиво встала на путь движения к целевому показателю американского ЦБ в 2%.

Хотя инфляция несколько замедлилась с лета прошлого года, ее уровень все еще остается слишком высоким, сказала Местер в ходе мероприятия в Университете Южной Флориды в четверг. Январский отчет о динамике потребительских цен, опубликованный на прошлой неделе, показал, что базовая инфляция практически не замедляется, отметила она.

Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард в ходе выступления в штате Теннесси сказал, что призывал к более резкому повышению ставок на прошедшем заседании ФРС и не исключает масштабного шага в дальнейшем.