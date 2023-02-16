"БКС МИ" понизил прогнозную цену акций Sunny Optical Technology до HKD108

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную цену акций Sunny Optical Technology Group Co. со HKD120 до HKD108 за штуку и подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг компании, отмечается в обзоре.

"Sunny Optical Technology объявила предварительные результаты за 2022 год, оценив прибыль на уровне CNY 2,25-2,49 млрд (снижение г/г на 50-55%). Мы рекомендуем отслеживать ожидаемое выправление динамики поставок на рынке смартфонов во 2П23, поскольку Sunny Optical сохраняет конкурентное преимущество в категории продуктов для мобильных устройств и должна выиграть за счет подъема в этом сегменте", - пишут аналитики.

С учетом низкой прогнозируемости поставок на рынке смартфонов на Android эксперты "БКС МИ" ожидают в ближайшее время замедленную динамику рентабельности и стоимостных параметров компании, поскольку нормы прибыли компании в сегменте оптики для мобильных устройств могут оставаться под давлением в краткосрочном периоде, а рост в автомобильном направлении и направлении дополненной и виртуальной реальности потребует времени.

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