.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" понизил прогнозную цену акций Sunny Optical Technology до HKD108
.
16 февраля 2023 года 19:01
"БКС МИ" понизил прогнозную цену акций Sunny Optical Technology до HKD108
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную цену акций Sunny Optical Technology Group Co. со HKD120 до HKD108 за штуку и подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг компании, отмечается в обзоре. "Sunny Optical Technology объявила предварительные результаты за 2022 год, оценив прибыль на уровне CNY 2,25-2,49 млрд (снижение г/г на 50-55%). Мы рекомендуем отслеживать ожидаемое выправление динамики поставок на рынке смартфонов во 2П23, поскольку Sunny Optical сохраняет конкурентное преимущество в категории продуктов для мобильных устройств и должна выиграть за счет подъема в этом сегменте", - пишут аналитики. С учетом низкой прогнозируемости поставок на рынке смартфонов на Android эксперты "БКС МИ" ожидают в ближайшее время замедленную динамику рентабельности и стоимостных параметров компании, поскольку нормы прибыли компании в сегменте оптики для мобильных устройств могут оставаться под давлением в краткосрочном периоде, а рост в автомобильном направлении и направлении дополненной и виртуальной реальности потребует времени. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: КИТАЙ-SUNNY/OPTICAL-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
17 февраля 2023 года 12:32
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил рекомендацию для акций RingCentral Inc. с "покупать" до "держать", сообщается в материале аналитиков. Прогнозная стоимость для этих бумаг была также понижена экспертами с $52 до $46 за штуку. "Американская компания RingCentral представила финансовые... читать дальше
.17 февраля 2023 года 12:12
Нефть марки Brent, скорее всего, будет торговаться в диапазоне $83-84 за баррель в пятницу, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Цены на нефть марки Brent так и не смогли закрепиться выше $85-86 за баррель, несмотря на неплохие отраслевые прогнозы и ожидания формирования дефицита сырья на... читать дальше
.17 февраля 2023 года 11:49
"Финам" понизил рейтинг акций Invesco Water Resources ETF с "покупать" до "держать" и подтверждает целевую цену на уровне $56,4 за штуку на октябрь 2023 года, что предполагает потенциал роста 3% с текущего уровня, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. "Сокращение... читать дальше
.17 февраля 2023 года 11:31
Москва. 17 февраля. Рынок акций РФ после негативного старта торгов вышел в "плюс" по индексам за счет закрытия части "коротких" позиций игроками, внешние площадки при этом продолжают подавать негативные сигналы из-за опасений дальнейшего роста ставок в США. читать дальше
.17 февраля 2023 года 11:29
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил рекомендацию для акций Biogen Inc. с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале. Прогнозная стоимость для этих бумаг на уровне $324 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 16%, была сохранена экспертами. "Американская... читать дальше
.17 февраля 2023 года 11:10
Рубль, скорее всего, перейдет к укреплению на последней неделе февраля, говорится в комментарии "Солид Брокер". "После открытия торгов в пятницу на Мосбирже курс доллара поднялся до отметки 75 руб./$1. Такой рост американской валюты по отношению к рублю фиксируется впервые с 25 апреля 2022 года, -... читать дальше
.17 февраля 2023 года 10:54
Котировки бумаг ГМК "Норильский никель" могут продолжить снижение и в феврале-марте текущего года достичь отметки 13000 рублей за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Бумаги "Норникеля" могут выглядеть "слабее рынка" на фоне ожидаемого заметного сокращения дивидендных выплат из-за... читать дальше
.17 февраля 2023 года 10:41
Рост добычи подтверждает жизнеспособность бизнес-модели российских интегрированных нефтяных компаний, полагает эксперт "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Рональд Смит. "Добыча нефти в России выросла на 1% в первой половине февраля. Рост добычи наблюдается в преддверии запланированного сокращения... читать дальше
.17 февраля 2023 года 10:27
алитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика и финансовая отчетность: - Индексы цен на экспорт и импорт в США за январь; - Индекс опережающих экономических индикаторов в США в январе; -... читать дальше
.17 февраля 2023 года 10:15
Реализация прокатных активов "НЛМК" приведёт к значительному увеличению доли экспорта у компании и будет позитивна для ее акций, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "НЛМК" может продать свои заводы по производству сортового проката в Калуге и в Свердловской области. Обсуждаемые к... читать дальше
.17 февраля 2023 года 10:02
Наиболее вероятна волатильная консолидация индекса Мосбиржи около уровня 2150 пунктов на торгах в пятницу, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Сочетание ряда факторов создает условия для открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в... читать дальше
.17 февраля 2023 года 09:55
Москва. 17 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка снизиться под давлением как негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, так и ужесточения риторики ЦБ РФ в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.17 февраля 2023 года 09:51
алитики "Финама" подтверждают рейтинг "покупать" для акций Ameren с прогнозной стоимостью на уровне $95 за штуку по результатам опубликованной отчетности эмитента за четвертый квартал и весь 2022 год, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение... читать дальше
.17 февраля 2023 года 09:40
Вероятна боковая динамика на рынке рублевых гособлигаций в течение торговой сессии в пятницу, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Полагаем, что на текущих уровнях котировки ОФЗ уже учитывают риски повышения ставки ЦБР на 25- 50 б.п., поэтому в ближайшее время ждем... читать дальше
.17 февраля 2023 года 09:31
лютная пара доллар/рубль, скорее всего, попробует в пятницу протестировать снизу вверх уровень в 75,5 руб./$1, после чего отступит к значениям начала торговой сессии на фоне закрытия длинных позиций спекулянтами, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.