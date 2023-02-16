Цены евробондов РФ продемонстрировали в четверг негативную динамику вслед за снижением UST

Москва. 16 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в четверг негативную динамику вслед за снижением цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне опасений затягивания текущего цикла подъема ставки ФРС. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 2 базисных пункта, подешевев до 61,16% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 10,46% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 50 базисных пунктов, до 64,66% от номинала (их доходность выросла на 9 базисных пунктов - до 9,63% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 3 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 11 базисных пунктов, подешевев до 42,76% от номинала (его доходность выросла на 4 базисных пункта и составила 12,65% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 3 базисных пункта - до 43,58% от номинала (их доходность выросла на 16 базисных пунктов - до 34,1% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 43,46% от номинала (их доходность выросла на 8 базисных пунктов - до 26,37% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 2 базисных пункта, подешевев до 41,42% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов - до 22,33% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел за день на 40 базисных пунктов - до 85,16% от номинала (его доходность выросла на 167 базисных пунктов - до 35,21% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 2 базисных пункта, составив 65,84% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 16 февраля была подвержена негативному влиянию со стороны базовых активов (US Treasuries), которые продолжили снижаться в цене третий день подряд фоне возросших опасений затягивания текущего цикла подъема ставки Федрезерва для борьбы с инфляцией. Цены производителей в США (индекс PPI) в январе выросли на 0,7% в помесячном выражении - максимально за семь месяцев. В годовом выражении рост составил 6%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 0,4%, второго - на 5,4%.

Как заявила президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер, делать выводы о том, что инфляция в США устойчиво встала на путь движения к целевому показателю американского ЦБ в 2%, преждевременно. Хотя инфляция несколько замедлилась с лета прошлого года, ее уровень все еще остается слишком высоким, сказала Местер в ходе мероприятия в Университете Южной Флориды в четверг. Январский отчет о динамике потребительских цен, опубликованный на прошлой неделе, показал, что базовая инфляция практически не замедляется, отметила она.