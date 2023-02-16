Диапазон 70-80 руб./$1 актуален в текущих макроэкономических и геополитических условиях - "Открытие Инвестиции"

Диапазон 70-80 руб./$1 актуален в текущих макроэкономических и геополитических условиях, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Темпы ослабления рубля к доллару возросли с 8 февраля, - отмечает эксперт. - Краткосрочно основным фактором давления является тема санкций. Мы указывали на возможность тестирования области 75-76 руб./$1 и по-прежнему считаем эти уровни вполне достижимыми, несмотря на назревшую техническую перекупленность доллара по отношению к рублю. Если в среднесрочной перспективе рассуждать торговыми диапазонами, область 50-60 руб./$1, по сути, теперь полностью закрыта условиями нового бюджетного правила, даже если профицит торгового баланса вновь будет выше $15 млрд в месяц, и поддержка рублю со стороны предложения валютной выручки будут такими же, как в середине 2022 года. Однако сейчас для рубля это слишком оптимистичный сценарий".

По мнению Шульгина, диапазон в 60-70 руб./$1 возможен в случае сокращения давления со стороны оттока капитала, а также в случае профицита торгового баланса выше $11-12 млрд в месяц. Это подразумевает заметное сужение дисконта между Urals и Brent. Пока же дисконт может сохраняться на уровне $35-32/барр. и должен уменьшиться до $30-25/барр. Но, как считает эксперт, это не перспектива ближайших двух месяцев.

"Соответственно, текущий диапазон в 70-80 руб./$1 вполне актуален, - резюмирует Шульгин. - При этом техническая перекупленность в целом не помешает краткосрочному росту до верхней границы этого диапазона. Однако мы пока по-прежнему рассчитываем увидеть формирование локального пика в диапазоне 75-76 руб./$1".

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