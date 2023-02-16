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16 февраля 2023 года 17:00
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Biogen до $292
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Biogen Inc. до $292 за штуку, сохранив рекомендацию "держать" для бумаг компании, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Ильи Зубкова. "Biogen отчиталась за IV квартал 2022 года лучше ожиданий инвесторов, - отмечает эксперт. - Скорректированная прибыль на акцию составила $4,05, превысив консенсус на 16,4%. Менеджмент придерживается стратегии повышения эффективности инвестиций в пайплайн и оптимизирует затраты на фоне сокращения продаж крупнейших препаратов". Отчет Biogen аналитик инвесткомпании оценивает умеренно негативно. Данные менеджментом прогнозы, на взгляд Зубкова, подтверждают, что текущий год будет для компании сложным. Продажи препарата LEQEMBI и потенциальный запуск Zuranolone не смогут сдержать снижение выручки. В то же время новая стратегия, предполагающая фокусировку на клинических исследованиях, способствует улучшению ожиданий относительно долгосрочных перспектив развития бизнеса Biogen. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-BIOGEN-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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