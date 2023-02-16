S&P 500, скорее всего, проведет предстоящие торги в режиме консолидации - Freedom Finance Global

S&P 500, скорее всего, проведет предстоящие торги в режиме консолидации, полагает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова.

"S&P 500 возобновил рост, но столкнулся с сопротивлением на уровне 4148 пунктов. Хотя RSI остается выше нейтральных значений, отражая силу покупателей, MACD сигнализирует о паритете "быков" и "медведей". Утренние фьючерсы закладывают слабую динамику фондовых индексов в предстоящую сессию, поскольку импульс ряда позитивных корпоративных отчетов может быть нивелирован усилением ожиданий более жесткой монетарной политики регулятора", - пишет эксперт.

Внимание рынка в четверг будет сосредоточено на динамике производственных цен в США за январь, подчеркивается в комментарии. Консенсус предполагает рост индекса PPI на 0,4% м/м из-за недавнего восстановления цен на энергию и сохраняющегося давления зарплат в секторе услуг. В то же время как общий, так и базовый индексы, вероятнее всего, продемонстрируют замедление годовых темпов роста за счет эффекта высокой базы 2022 года.

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