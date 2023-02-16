Краткосрочный восходящий импульс в акциях Русснефти исчерпан - "Велес Капитал"

Краткосрочный восходящий импульс в акциях "Русснефти" исчерпан, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

"Русснефть" в четверг сообщила о получении чистой прибыли по итогам 2022 года в размере 8,407 млрд руб. по РСБУ, что в два раза меньше результата прошлого года. Выручка компании при этом выросла на 19,8%, до 274,77 млрд руб. С технической точки зрения акции "Русснефти" к середине сессии отступили от пика дня и вернулись ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (93,50 руб.) при умеренно негативных сигналах дневного графика. Краткосрочный восходящий импульс по "Роснефти", похоже, исчерпал себя, но среднесрочные покупатели могут вернуться у отметки 84 руб.", - отмечает эксперт.

С фундаментальной точки зрения давление на акции "Русснефти", как и на другие бумаги нефтегазового сектора, в ближайшие месяцы может оказывать складывающаяся санкционная и налоговая неопределенность, подчеркивается в комментарии.

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