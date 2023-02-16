Рубль днем умеренно дешевеет к доллару и евро, в обеих парах сумел слегка отскочить от обновленных апрельских минимумов

Москва. 16 февраля. Доллар США и евро повышаются на Московской бирже в четверг днем, при этом растеряли часть роста первой половины дня; рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов к движению, в том числе сообщений о новых санкциях.

Курс доллара США составил 74,78 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 20,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,96 руб./EUR1, подорожав на 7 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 14,3 копейки - до 77,1 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 1,9 копейки - до 10,89 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро, стабилизировавшись вблизи апрельских минимумов в ожидании новых драйверов к движению. Давление на рубль продолжают оказывать санкционные новости и введение потолка цен на российские нефть и нефтепродукты, приведшие к резкому сокращению экспортных валютных доходов и ухудшению бюджетных показателей.

Как сообщалось, дефицит федерального бюджета РФ в январе составил 60% от плана на 2023 год (2,925 трлн рублей). Доходы в январе сложились в размере 1,356 трлн руб., что на 35% меньше объема поступления доходов годом ранее. При этом нефтегазовые доходы составили 426 млрд рублей, сократившись к январю 2022 г. на 46%. Недополученные из-за падения цены нефтегазовые доходы за январь Минфин оценил в 54,5 млрд руб. и начиная с 13 января в рамках действия механизма бюджетного правила, частично перезапущенного с 2023 г., начал продавать на рынке китайские юани.

Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС, обсуждая накануне предстоящий десятый пакет санкций в отношении РФ, рассмотрел 146-страничный список товаров, экспорт которых в РФ планируется запретить, сообщает в четверг европейский портал EUobserver. Десятый пакет санкций в отношении России планируется ввести в конце февраля. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что он будет содержать новые запреты в торговой области и дополнительный контроль над экспортом технологий в Россию. Она оценила этот пакет в 11 млрд евро в год.

Сигнал Банка России по будущей направленности денежно-кредитной политики остается неизменным: ставка может быть повышена, если реализуются риски, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина журналистам в ходе Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

"Что касается решения в марте (на совете директоров по ДКП 17 марта - ИФ) - у нас еще есть время, будем смотреть за тенденциями, анализировать. Но, как мы в прошлый раз посылали сигнал, в случае реализации финансовых рисков мы будем рассматривать целесообразность повышения ставки", - сказала Набиуллина журналистам в Екатеринбурге.

В этом году вероятность ужесточения политики больше, чем вероятность ее смягчения, отметила глава ЦБ, напомнив, что эта позиция отражена в обновленном прогнозе регулятора по средней ставке.

Из данных Росстата, поступивших после предыдущего совета директоров ЦБ (10 февраля он оставил ставку неизменной, но изменил сигнал с нейтрального на "ястребиный"), следует, что годовая инфляция в РФ на 13 февраля немного ускорилась - до 11,8% с 11,78% на 6 февраля. Глава ЦБ не стала комментировать недельные данные по динамике потребительских цен. "Что хотела бы подчеркнуть: мы не делаем никаких выводов, изменений нашей оценки на основе недельных данных. Предпочитаем смотреть месячные данные, которые по более широкой корзине, и тренды", - заявила она.

Возможности для системной либерализации мер валютного контроля сейчас нет, ограничения на снятие наличной валюты и валютные переводы будут продлены, кроме того, сказала журналистам Набиуллина в кулуарах форума.

Основанием для введения ограничений на снятие наличной валюты стало прекращение ее поступления в России (в первую очередь долларов и евро), напомнила глава ЦБ. "Это основание осталось, и поэтому у нас нет, к сожалению, оснований снять это ограничение, оно будет продлено, может быть, с некоторыми видоизменениями, как мы делали, когда дополнительно разрешали в рамках $10 тыс. снятие наличных не только в долларах, но и евро. Какие-то нюансы могут быть, но в целом ситуация сохранится", - отметила Набиуллина.

Крупнейшими продавцами валюты на рынке в январе 2023 года оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО), но объем продаваемой ими валюты в январе сократился до 455 млрд рублей с 725 млрд рублей в декабре, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном ЦБ РФ.

Основными покупателями валюты на бирже были банки, не относящиеся к СЗКО. Они в январе сократили покупки валюты до 320,4 млрд рублей с 567 млрд рублей в декабре.

Физические лица на валютном рынке также выступали нетто-покупателями, купив в январе валюту на 111,3 млрд рублей (154,2 млрд рублей в декабре). Так, на биржевом рынке они приобрели валюту на 100,5 млрд рублей, через крупнейшие банки - на 10,8 млрд рублей. "Часть валюты приобретается физическими лицами для дальнейшего перевода денежных средств на иностранные счета", - отмечает Банк России.

ЦБ подчеркивает, что спрос и предложение валюты на рынке в январе были сбалансированы на небольших уровнях: в январе крупнейшие экспортеры снизили объем чистых продаж иностранной валюты до $10 млрд (в декабре 2022 года - $15,7 млрд) при одновременном уменьшении спроса на валюту со стороны резидентов. Значительное сокращение объема чистых продаж обусловлено как негативной динамикой цен на нефть и газ, так и временным уменьшением валютных поступлений на фоне перехода нефтяных компаний на новые схемы поставок и расчетов, пояснил регулятор.

"Российская валюта в четверг продолжает снижаться. Торгуется вблизи уровня 75 по отношению к доллару США. Драйверы снижения российской валюты остаются актуальными. Среди них - дефицит бюджета, снизившийся баланс счета текущих операций, укрепление американской валюты и санкционное давление. В среднесрочной перспективе ситуацию на рынке потенциально может изменить в пользу рубля Банк России в случае ужесточения монетарной политики. По нашим оценкам, до конца года не исключено повышение ключевой процентной ставки до уровня 8-8,5%. Увеличение продаж юаней со стороны Минфина в рамках бюджетного правила. В краткосрочной перспективе рубль может поддержать выплата НДПИ под конец месяца", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Кондратьев.

"Рубль в среду возобновил свое ослабление. Помимо сократившихся экспортных поступлений, давление на рубль оказывало укрепление доллара на глобальном рынке и отчасти новости о возможном введении санкций против новых российских банков. В четверг курс пары "доллар-рубль" поднимался к 74,9 руб./$1. В ближайшие дни курс может превысить 75 руб./$1, но в дальнейшем рубль, вероятно, покажет укрепление в рамках коррекции", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть перешли к небольшому повышению днем в четверг после снижения на данных о резком увеличении запасов нефти в США на прошлой неделе. Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,22% - до $85,57 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,31% - до $78,83 за баррель.

Накануне Brent снизилась в цене на 0,2%, WTI - на 0,6% после того, как министерство энергетики США сообщило о росте нефтяных резервов в стране на прошлой неделе на 16,28 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками подъема на 2 млн баррелей.

Вместе с тем отчет Минэнерго указал на сокращение запасов бензина на 2,32 млн баррелей, дистиллятов - на 1,28 млн баррелей.

В отчете поясняется, что данные по запасам нефти включают в себя корректировку в большую сторону в размере 1,967 млн баррелей в сутки, или порядка 14 млн баррелей за всю неделю. По мнению аналитиков, корректировка стала следствием предыдущей недооценки импорта и/или добычи и переоценки экспорта и/или производительности НПЗ.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая поднялась на 2 базисных пункта - до 7,33% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц остались на отметках 7,53% и 7,86% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились относительно среды, оставшись на уровнях 8,33% и 8,53% годовых соответственно.