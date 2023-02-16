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Главная / Мнения аналитиков / Исчезновение навеса предложения в "замещающих" долларовых облигациях Газпрома повысит их привлекательность - "ВТБ Мои Инвестиции"
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16 февраля 2023 года 14:39
Исчезновение навеса предложения в "замещающих" долларовых облигациях Газпрома повысит их привлекательность - "ВТБ Мои Инвестиции"
"Газпром" на прошлой неделе завершил размещение "замещающих" бондов в долларах. Таким образом, навес предложения, который оказывал давление на котировки этих бумаг, в ближайшее время исчезнет, и их доходности скорректируются вниз к среднерыночным значениям, считают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". "В этой ситуации "замещающие" облигации "Газпрома" в долларах на вторичном рынке с доходность 6,0-8,15% годовых и сроком обращения от 1 до 14 лет выглядят привлекательно, - пишут аналитики. - Для сравнения: доходности "замещающих" бондов других крупных заемщиков ("ЛУКОЙЛ", "Совкомфлот", "ММК", "Металлоинвест"), которые уже закончили "обмен" своих евробондов заметно ниже - в диапазоне 5-6% годовых". По мнению аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции", высока вероятность того, что при ограниченном предложении доходности "замещающих" облигаций "Газпрома" в долларах могут снизится к уровням бондов выше перечисленных компаний, соответственно цены на бумаги вырастут. Кроме того, спрос на "замещающие" облигации поддерживают курсовые колебания валют - как показывает практика, интерес к ним возрастает в моменты ослабления рубля. Из набора "замещающих" облигаций "Газпром капитал" в долларах по доходности наибольший интерес представляют выпуски ГазКЗ-26Д и ГазКЗ-28Д (последний может попасть под налоговую льготу при удержании более 3 лет), доходность которых находится в районе 7,4-7,6% годовых при оптимальных сроках до погашения, отмечается в комментарии. Эксперты "ВТБ Мои Инвестиции" не исключают, что "Газпром" проведет повторное "замещение" евробондов для тех, кто не успел принять участие (ранее такую возможность рассматривал менеджмент), но объёмы уже будут небольшими и не окажут заметного давления на вторичный рынок. "У "Газпрома" также в обращении два выпуска бессрочных "замещающих" облигаций, которые в отличие от выпусков со сроками погашений имеют свою специфику и несут определенные риски - нет фиксированного срока погашения (есть только право компании на их выкуп в оговоренные даты), купоны плавающие (т.е. в определенные даты пересчитываются по формуле), выплата купонов может быть отложена (они накапливаются и на них начисляются проценты до возобновления выплат) и др. По этой причине доходности бессрочных "замещающих" облигаций существенно выше срочных бумаг компании", - отмечают эксперты. На текущий момент на "Газпром" приходится не менее 70% объема рынка "замещающих" облигаций. Аналитики не исключают, что поддержанная Минфином РФ инициатива в обязательном порядке "заместить" евробонды российских заемщиков (с некоторыми исключениями), придаст новый импульс для развития рынка "замещающих" облигаций - на рынок выйдут новые крупные заемщики. "Важно отметить, что в I кв. 2023 года Мосбиржа намерена запустить индекс "замещающих" облигаций. Биржевые индексы являются бенчмарком (показатель или финансовый актив, доходность по которому служит образцом для сравнения результативности инвестиций) для инвесторов и портфельных управляющих и будет стимулировать более активное использование облигаций, которые в него войдут", - подчеркивают аналитики ВТБ Мои Инвестиции. Уже есть индекс облигаций в юанях, управляющие компании создают ПИФы и стратегии управления, ориентированные на "замещающие" облигации и облигации в юанях. Создание биржевой инфраструктуры под данные инструменты дает надежду, что рынок локальных валютных облигаций продолжит расширяться, а крупные компании (в первую очередь экспортеры) будут его использовать для валютных заимствований как альтернативу международному рынку евробондов, считают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ-БОНДЫ-АНАЛИТИКА
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