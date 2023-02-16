"Финам" открыл торговую идею "покупать акции DoorDash с целью $78,8 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,5%, стоп-приказ: $64, говорится в комментарии инвестиционной компании.

DoorDash опубликует квартальный отчет 16 февраля. Аналитики ожидают роста выручки до $1,77 млрд и прибыли на акцию -$0,6723. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага двигается в рамках восходящего тренда. При открытии длинной позиции на 8% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $64 риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,55", - указывают эксперты "Финама".

DoorDash - американская компания, управляющая онлайн-платформой для заказа и доставки еды. С долей рынка 56% DoorDash является крупнейшей компанией по доставке еды в США.

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