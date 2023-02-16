БКС Экспресс закрыл торговую идею: покупать акции Analog Devices с целью $188

БКС Экспресс досрочно закрыл торговую идею "покупать акции Analog Devices с целью $188 за штуку" с горизонтом инвестирования до шести месяцев, открытую в ноябре 2022 года, в связи с достижением целевого ориентира, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Доходность от курсового роста составила 11,9% менее чем за три месяца, отмечают аналитики. За период владения также был начислен дивиденд, совокупная доходность позиции в итоге равна 12,4%.

"Акции Analog Devices резко взлетели в стоимости после релиза квартальных результатов. Компания отчиталась сильнее прогнозных ожиданий как по выручке, так и по прибыли. Причиной послужили рекордные продажи автомобильных и промышленных чипов. Также стало известно, что эмитент увеличил квартальные дивиденды на 13%, до $0,86 на акцию. Видение по акциям Analog Devices продолжает оставаться позитивным. Продукция компании пользуется высоким спросом на фоне всеобщей автоматизации, электрификации и применения искусственного интеллекта", - указывают эксперты.

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