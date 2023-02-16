Риски подъема ставки ЦБ РФ в настоящее время остаются повышенными - БКС Экспресс

Риски подъема ключевой ставки Банка России в настоящее время остаются повышенными, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в России с 7 по 13 февраля замедлился впервые с середины января, составив 0,18% после 0,26% на предыдущей неделе. В годовом выражении инфляция ускорилась до 11,8%. С начала года к 13 февраля потребительские цены выросли на 1,24%. Вышедшие цифры пока не указывают на какое-то устойчивое замедление ИПЦ, необходимо и дальше следить за статистикой. Для ЦБ РФ данные по инфляции являются одним из определяющих индикаторов при определении дальнейшей денежно-кредитной политики. Риски повышения ключевой ставки Банком России остаются повышенными", - указывает аналитик в комментарии.

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