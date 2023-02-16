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Главная / Мнения аналитиков / "КИТ Финанс Брокер" не рекомендует покупать акции Яндекса в текущий момент
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16 февраля 2023 года 13:10
"КИТ Финанс Брокер" не рекомендует покупать акции Яндекса в текущий момент
Аналитики "КИТ Финанс Брокер" не рекомендуют покупать акции "Яндекса" в текущий момент, сообщается в обзоре инвестиционной компании. "Опубликованные "Яндексом" финансовые результаты за IV квартал 2022 года оказались лучше ожиданий участников рынка, тем не менее мы не рекомендуем покупать бумаги эмитента сейчас. Вопрос, связанный с изменением структуры бизнеса и процесса разделения его на российский и международный, остается открытым", - отмечают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЯНДЕКС-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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.16 февраля 2023 года 12:48
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