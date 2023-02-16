"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям SPDR Technology Select Sector

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям ETF SPDR Technology Select Sector c прогнозной стоимостью $155,3 на горизонте года, что предполагает потенциал роста 8,3% от текущего уровня без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Глобальный IT-сектор в 2022 году не показал рост, а в 2023 году ситуация даже если и улучшится, то минимально. Несмотря на очевидный прогресс в борьбе с инфляцией, представители ФРС ясно дают понять, что ждать снижения ставки в этом году не стоит. На смену опасениям относительно инфляции пришли опасения относительно рецессии. По итогам IV квартала 2022 года техкорпорации отчитываются в среднем хуже ожиданий по EPS. Понижаются прогнозы по прибылям на I квартал и весь 2023 год. За счет сильного роста технологических акций в январе форвардный Р/Е в IT-секторе вырос до 23,3х и теперь опережает средние значения за 5 и 10 лет. Сейчас открытие длинных позиций с экспозицией на американский IT-сектор видится нам не лучшей идей. Мы не исключаем, что весной или летом могут появиться более интересные точки для входа", - пишет эксперт Ксения Лапшина.

ETF SPDR Technology Select Sector - биржевой фонд с экспозицией на американские технологические корпорации из состава индекса S&P 500.

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