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16 февраля 2023 года 11:40

Рынок акций РФ утром превысил 2180п по индексу МосБиржи в рамках коррекции вместе с миром, проседает TCS

Москва. 16 февраля. Рынок акций РФ утром в четверг подрос в рамках коррекции на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, индекс МосБиржи превысил 2180 пунктов на фоне ослабления рубля, остаются под давлением расписки TCS Group из-за ожидаемых западных санкций против банка.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2181,62 пункта (+0,7%), индекс РТС - 918,99 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2%.

Доллар вырос до 74,79 рубля (+0,21 рубля).

Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,9%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,6% и +1,8% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +1% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "Московской биржи" (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%).

Подешевели расписки TCS Group (-0,3%).

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов, падение рынка в предыдущие два дня вновь подтвердило его геополитическую уязвимость и опасения, что на следующей неделе могут произойти очень драматичные события.

Поскольку эти страхи не сняты, то риски дальнейшего снижения рынка акций остаются в силе, хотя пока логичным выглядит технический отскок на фоне подросшей нефти. В целом же ситуация по рынку резко ухудшилась - индекс МосБиржи во вторник-среду растерял все заработанное за период безоткатного роста с 27 января по 6 февраля. О походе в район 2400 пунктов можно будет рассуждать, только пережив следующую неделю, полагает аналитик.

Страхи мешают начаться давно назревшему коррекционному укреплению рубля, который безоткатно падает 11 сессий подряд. В четверг рубль вновь дешевеет, пара доллар-рубль близка к первой цели роста 75 руб./$1. Эта отметка может не стать серьезной преградой для девальвации российской валюты в случае продолжения паники, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок находится на краткосрочном перепутье в ожидании окончательного объявления о новых санкциях ЕС.

Для нефти "бычьим" фактором на ближайшие месяцы выступает перспектива более ограниченного мирового предложения в условиях сокращения нефтедобычи России и ОПЕК, с одновременным увеличением спроса Китая.

Рынок акций РФ утром в четверг умеренно подрос вместе с зарубежными площадками. Основные объявления по 10-му пакету антироссийских санкций ЕС по сути уже были сделаны и теперь остается дождаться принятия ограничений. Госдума РФ во втором чтении рассмотрит в четверг законопроект об ограничении дисконта на российскую нефть марки Urals к цене Brent с апреля для расчета нефтяных налогов. Российские фондовые площадки находятся на перепутье между развитием краткосрочного роста и возвращением к повышению: динамика во многом будет зависеть от поступающих геополитических новостей, полагает Кожухова.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на первый план на российском рынке вышел фактор геополитики, поэтому если на следующей неделе не будет значимых новостей по этой теме, то покупатели, скорее всего, вернутся на рынок за подешевевшими активами. Американский рынок пока на распутье - инвесторы не могут определиться с рыночным трендом, поскольку выходят противоречивые данные по статистике США, которые могут диаметрально противоположно влиять на монетарную политику ФРС. В четверг в фокусе будут важные данные по производственной инфляции в стране.

Аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) также осторожно смотрят на ближайшие перспективы рынка акций. Сильное понижательное движение последних дней в отсутствие новых геополитических вводных может привести к активизации краткосрочных "быков" и позволить индексу МосБиржи попытаться прервать снижение. Учитывая повышенную волатильность, целевым по индексу МосБиржи видится диапазон 2140-2210 пунктов.

В США индексы акций завершили торги в среду ростом на 0,1-0,9% во главе с Nasdaq, причем к подъему они перешли в последний час сессии.

Трейдеры пытались оценить очередную порцию статданных по экономике США и сделать выводы о том, что они могут значить для дальнейшего направления политики Федрезерва, пишет агентство Bloomberg.

Данные министерства торговли США о росте розничных продаж на 3% в январе (максимальный скачок с марта 2021 года) были восприняты инвесторами как сигнал того, что сильные потребительские расходы будут толкать вверх инфляцию, побуждая Федрезерв к дальнейшему ужесточению политики. Эксперты в среднем ожидали роста продаж на 1,8%.

В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 2%, китайский Shanghai Composite просел на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,5-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Япония зафиксировала рекордный внешнеторговый дефицит в январе - 3 трлн 496,6 млрд иен ($26,1 млрд) по сравнению с 2 трлн 199,4 млрд иен за тот же месяц прошлого года, свидетельствуют данные министерства финансов Японии. Отрицательное сальдо было получено по итогам восемнадцатого месяца подряд. Это самый длительный подобный период с 2015 года, отмечает Trading Economics.

Экспорт вырос на 3,5% и достиг 6,551 трлн иен. Повышение отмечено по итогам 23-го месяца подряд, однако темпы стали самыми низкими с февраля 2021 года. Импорт увеличился на 17,8% - до 10,048 трлн иен. Показатель рос двузначными темпами 21-й месяц подряд.

На нефтяном рынке цены утром в четверг растут, восстанавливаясь после умеренного снижения накануне, вызванного данными о резком увеличении запасов нефти в США на прошлой неделе. Текущая цена Brent находится на $1,6 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в среду.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $86,17 за баррель (+0,9% и -0,2% в среду), мартовская цена WTI - $79,48 за баррель (+1,1% и -0,6% накануне).

В среду Минэнерго США опубликовало статистику по запасам сырья на прошлой неделе, согласно которым запасы нефти выросли на 16,28 млн баррелей (ожидался рост на 1,2-2 млн), а резервы бензина увеличились на 2,32 млн баррелей (ожидался рост на 1,5 млн).

При этом Минэнерго пояснило, что данные по запасам нефти включают в себя корректировку в большую сторону в размере 1,967 млн баррелей в сутки, или порядка 14 млн баррелей за всю неделю.

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило на 94 тыс. б/с прогноз роста спроса на нефть в 2023 году, следует из его ежемесячного отчета.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+14,4% и +20% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+13,6%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+10,7%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+9,6%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+9,2%).

Подешевели акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-5,5%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-5,1%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-4,9% и -7,4% "префы"), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-4,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 10,11 млрд рублей (из них 3,54 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,21 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 809,84 млн рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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