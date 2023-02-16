ЦБР может сохранить ставку на уровне 7,5% на заседании 17 марта 2023г - Альфа-банк

Банк России может сохранить ключевую ставку без изменений (на уровне 7,5% годовых) по итогам заседания 17 марта 2023 года, считают главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и старший аналитик Ирина Ростовцева.

"Динамика инфляции складывается выше ожиданий, что подтверждается как умеренным ужесточением сигнала ЦБ РФ на последней пресс-конференции по ключевой ставке, так и опасения рынка в отношении дальнейшей монетарной политики ЦБ РФ. В то же время ключевым драйвером инфляции на прошлой неделе стал продовольственный сегмент и инфляция в сфере услуг, тогда как непродовольственный сегмент продемонстрировал дефляцию на уровне 0,1% н/н за неделю с 7 до 13 февраля, указывая таким образом на то, что рост цен не связан с эффектом переноса курса рубля и может быть вызван немонетарными факторами, - указывают эксперты в обзоре. - Несмотря на текущий повышенный уровень инфляции, динамика соответствует ожиданиям резкого замедления роста цен к апрелю, когда, как только из базы расчета будет исключен март 2022 года, когда месячная инфляция составила 7,6% м/м, годовая инфляция замедлится до уровня ниже целевых 4% г/г, что, на наш взгляд, является аргументом для ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на текущем уровне на заседании 17 марта".

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