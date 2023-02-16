Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика из России и США:

- Данные по международным резервам Банка России;

- ИЦП в США в январе;

- Еженедельные данные по заявкам (первичным и вторичным ) на пособие по безработице в США;

- Количество выданных разрешений на строительство и данные по закладкам новых домов в США в январе.

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