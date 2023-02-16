Доходности ОФЗ могут вырасти на торгах в четверг еще на 3-5 б.п. - SberCIB

Доходности рублевых гособлигаций могут вырасти на торгах в четверг еще на 3-5 б.п. из-за негативной конъюнктуры глобальных рынков и сохраняющихся геополитических рисков, считают аналитики SberCIB Investment Research.

Динамика на ослабление рубля, по мнению экспертов инвестбанка, сохранится и в четверг. "Но такой тренд на валютном рынке продлится несколько месяцев и ожидается возвращение к отметке 70 руб./$1 к концу текущего года", - указывают они.

Котировки нефти марки Brent в течение торговой сессии в четверг могут превысить $86,5 за баррель, считают в SberCIB.

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