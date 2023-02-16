Вероятна нейтральная реакция рынка ОФЗ в четверг на замедление инфляции в РФ - ПСБ

Вероятна нейтральная реакция рынка рублевых гособлигаций на торгах в четверг на замедление инфляции в РФ, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Снижение котировок рублевых облигаций в среду продолжилось. Индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,29%, а доходность индекса поднялась до 9,57% (+7 б.п.). Рост доходности происходил по всей кривой ОФЗ. Основной причиной мы видим пересмотр инвесторами прогнозов по ставке ЦБР в этом году в сторону повышения. Кроме того, сказывается большой объем размещения нового госдолга с премией к вторичному рынку. Конъюнктура глобального рынка облигаций остается преимущественно негативной, а рубль продолжает ослабление, что также сказывает давление на рынок ОФЗ, - отмечает эксперт в комментарии. - По данным Росстата, недельная инфляция (с 7 по 13 февраля) снизилась до 0,18% после 0,26% на предыдущей неделе. Годовая инфляция замедлилась до 11,61% (по сравнению с 11,77% на конец января). В текущей конъюнктуре мы не ждем в четверг позитивной реакции рынка ОФЗ на эти данные".

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