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16 февраля 2023 года 09:56

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 16 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также ужесточения риторики ЦБ РФ в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в среду в плюсе, причем к росту они перешли в последний час сессии. Трейдеры пытались оценить очередную порцию статданных по экономике США и сделать выводы о том, что они могут значить для дальнейшего направления политики Федеральной резервной системы (ФРС). Данные министерства торговли США, показавшие максимальный с марта 2021 года скачок розничных продаж в стране в январе, были восприняты инвесторами как сигнал того, что сильные потребительские расходы будут толкать вверх инфляцию, требуя от Федрезерва дальнейшего ужесточения политики. Розничные продажи увеличились в прошлом месяце на 3% относительно декабря, тогда как эксперты в среднем ожидали роста на 1,8%.

Вместе с тем объем промпроизводства в США в январе не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствует опубликованный в среду доклад ФРС. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост на 0,5%.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг повышаются вслед за аналогичной динамикой на американском рынке акций днем ранее. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 0,8%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 МСК поднялся на 0,6%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1,9%. Значение южнокорейского Kospi к 8:37 МСК повысилось на 1,8%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 0,8%.

В свою очередь цены на нефть растут утром в четверг, восстанавливаясь после умеренного снижения накануне, вызванного данными о резком увеличении запасов нефти в США на прошлой неделе. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $85,96 за баррель, что на 0,68% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 0,2%, до $85,38 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $79,29 за баррель, что на 0,89% выше итогового значения предыдущей сессии. Днем ранее контракт снизился в цене на 0,6%, до $78,59 за баррель.

Как стало известно из опубликованного в среду отчета Минэнерго США, резервы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 16,28 млн баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 2,32 млн баррелей, дистиллятов - на 1,28 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 2 млн баррелей, бензина - на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей. При этом Минэнерго пояснило, что данные по запасам нефти включают в себя корректировку в большую сторону в размере 1,967 млн баррелей в сутки, или порядка 14 млн баррелей за всю неделю.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 15 февраля снизилась в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,974 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,733 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился на 0,09% и составил 108,94 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,07%, опустившись до 832,68 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ГК Самолет БО-П10" (-0,45%), "Почта России БО-002P-01" (-0,42%) и "РЖД-001P-04R" (-0,4%), а в лидерах повышения - облигации "ГК Самолет БО-ПО9" (+0,19%), "МТС-001P-22" (+0,15%) и "Банк ФК Открытие БО-П07" (+0,08%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) полностью разместило 3-летний выпуск облигаций серии 002P-10R объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 9 февраля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,2% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,52% годовых, купоны квартальные.

ГК "Автодор" установила ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-003P-03 объемом 4 млрд рублей на уровне 10,3% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 10,57% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 14 февраля. Техразмещение запланировано на 16 февраля.

Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 003Р-006 объемом 8 млрд рублей в размере 10,35% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 10,62% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 14 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-купона составлял не выше 10,5% годовых, в объем размещения - не менее 7 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 17 февраля.

ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии ПБО-03 объемом 20 млрд рублей в размере 10,4% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 10,67% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок на облигации прошел 15 февраля. Техразмещение запланировано на 17 февраля.

АО "Банк ДОМ.РФ" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних "зеленых" облигаций объемом 5 млрд рублей на уровне 9,7% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 9,94% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок на облигации прошел 15 февраля. Техразмещение запланировано на 21 февраля.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) переносит размещение 10-летних облигаций с офертой через 2 года серии 001P-25P объемом 15 млрд рублей на неопределенный срок. Ранее банк уже переносил сбор заявок на данный выпуск с 9 на 16 февраля, ориентир ставки 1-го купона не был установлен. Техразмещение было запланировано на 21 февраля.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) выкупила по оферте 44 млн 621 тыс. 469 облигаций серии 002Р-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 50 млрд рублей, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 89,4% эмиссии. "Роснефть" разместила 10-летний выпуск серии 002Р-04 в феврале 2018 года по ставке полугодового купона 7,5% годовых.

АО "Управляющая компания "ОРГ" выставило на 4 сентября, 9 октября, 7 ноября и 4 декабря 2023 года оферты по соглашению с владельцами облигаций серии БО-01. В каждую из дат исполнения оферты может быть приобретено по 25% от общего объема размещенных облигаций. Период предъявления бумаг к офертам пройдет для первой из них с 28 августа по 1 сентября, для второй со 2 по 6 октября, для третьей - с 30 октября по 3 ноября и для четвертой - с 27 ноября по 1 декабря. Цена приобретения определяется эмитентом не позднее чем за 1 рабочий день до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении принадлежащих им бумаг. Размещение 3-летнего выпуска номинальным объемом 200 млн рублей началось 27 июня 2022 года и продолжается до сих пор. Компания установила ставку 1-7-го купонов выпуска на уровне 14% годовых, 8-36-го купонов на уровне 16,5% годовых, купоны ежемесячные. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

Девелопер "Джи-групп" (G-Group, Казань) при заключении договора с новым аудитором объявит о нарушении ковенанты по облигациям серии 002Р-01 и предложит инвесторам досрочно погасить их по номинальной стоимости. Особенностью выпуска 002Р-01 является наличие ковенанты о том, что годовая отчетность компании должна проходить аудит у представителей "большой четверки", но в результате событий 2022 года эти компании ушли с российского рынка. Ранее сообщалось, что "Джи-групп" выставил четыре оферты по облигациям серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей (объем в обращении - 2,7 млрд рублей) - на 23 марта, 22 июня, 21 сентября и 21 декабря. Компания приобретет не более 2,18 млн бумаг. "Джи-групп" разместила 3-летние бонды серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей в августе 2021 года по ставке 10,6% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату выплаты 6-го купона, по 15% от номинала - в даты окончания 7-12 купонов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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