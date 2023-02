Нефть дорожает

Фондовый рынок США закрылся в плюсе в среду. Фондовые индексы стран АТР растут на торгах в четверг. Цены на нефть растут утром в четверг.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду в плюсе, причем к росту они перешли в последний час сессии.

Трейдеры пытались оценить очередную порцию статданных по экономике США и сделать выводы о том, что они могут значить для дальнейшего направления политики Федеральной резервной системы (ФРС), пишет агентство Bloomberg.

Данные министерства торговли США, показавшие максимальный с марта 2021 года скачок розничных продаж в стране в январе, были восприняты инвесторами как сигнал того, что сильные потребительские расходы будут толкать вверх инфляцию, требуя от Федрезерва дальнейшего ужесточения политики.

Розничные продажи увеличились в прошлом месяце на 3% относительно декабря, тогда как эксперты в среднем ожидали роста на 1,8%.

"Неожиданный скачок розничных продаж поддерживает мнение о том, что Федрезерв останется очень настойчивым в борьбе с инфляцией", - отмечает главный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

В то же время отчет о розничных продажах вместе с сильными данными по рынку труда, опубликованными в минувшую пятницу, показывает, что экономика США сохраняет гибкость, говорит директор по исследованиям Janus Henderson Мэтт Перон.

"Мы видим, что экономика остается сильной, а инфляция замедляется, хотя и остается слишком высокой, и этот сценарий "золотой середины" определил настрой рынка", - отметил Перон.

Объем промпроизводства в США в январе не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствует опубликованный в среду доклад ФРС. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост на 0,5%.

Стоимость бумаг Devon Energy (SPB: DVN) упала на 10,5% по итогам торгов. Нефтегазовая компания зафиксировала 20%-е снижение чистой прибыли в четвертом квартале, а ее скорректированная прибыль оказалась хуже прогнозов рынка.

Devon Energy ожидает, что ее добыча в текущем квартале немного уменьшится по сравнению с четвертым кварталом прошлого года - до 635 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сут.) с 636 тыс. б.н.э./сут. Аналитики прогнозируют этот показатель на уровне 657,6 тыс. б.н.э./сут.

Бумаги Airbnb Inc. (SPB: ABNB) прибавили в цене 13,4%. Американский сервис бронирования жилья увеличил чистую прибыль и выручку в четвертом квартале 2022 года до рекордных значений и дал сильный прогноз на текущий квартал.

Квартальные результаты другого интернет-сервиса для путешественников - Tripadvisor Inc. (SPB: TRIP) - превзошли ожидания рынка, стоимость акций компании поднялась на 0,3%. Tripadvisor увеличила выручку в четвертом квартале 2022 года в 1,5 раза, до $354 млн, при консенсус-прогнозе рынка в $344,2 млн. Прибыль без учета разовых факторов составила $0,16 на акцию, существенно превысив средний прогноз аналитиков в $0,04 на акцию. При этом Tripadvisor рассчитывает, что в 2023 году рост ее показателей продолжится.

Стоимость бумаг Roblox (SPB: RBLX) взлетела на 26%. Чистый убыток разработчика онлайн-платформы видеоигр в четвертом квартале 2022 года увеличился вдвое, а выручка оказалась существенно хуже ожиданий рынка. В то же время показатель выручки с учетом отложенных поступлений (bookings) вырос и превзошел прогнозы аналитиков.

Акции Kraft Heinz Co. (SPB: KHC) подорожали на 0,6%. Компания, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей продуктов питания, увеличила выручку в четвертом квартале на 10% благодаря повышению цен.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду поднялся на 38,78 пункта (0,11%) и составил 34128,05 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 11,47 пункта (0,28%) - до 4147,6 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 110,45 пункта (0,92%) и составил 12070,59 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе торгов в четверг повышаются вслед за аналогичной динамикой на американском рынке акций днем ранее.

Данные министерства торговли США, показавшие максимальный с марта 2021 года скачок розничных продаж в стране в январе, были восприняты инвесторами как сигнал того, что сильные потребительские расходы будут толкать вверх инфляцию, требуя от Федеральной резервной системы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Розничные продажи увеличились в прошлом месяце на 3% относительно декабря, тогда как эксперты в среднем ожидали роста на 1,8%.

"Азиатские акции идут вверх в четверг после положительного дня на Уолл-стрит, где движения котировок были обусловлены сильными розничными продажами в США, которые сигнализировали о хорошем состоянии экономики в начале года", - полагает аналитик Actistrades Андерсон Алвес.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:31 МСК увеличилось на 0,8%.

Лидерами подъема котировок выступают акции автопроизводителей Mitsubishi Motors Corp. (+4,3%), Nissan Motor Co. (+4,2%) и Mazda Motor Corp. (+3,6%).

Кроме того, дорожают бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group (+1,6%), производителя потребительской электроники Sony (+0,6%), крупнейшего в Азии ритейлера одежды Fast Retailing (+1,9%).

Япония зафиксировала рекордный внешнеторговый дефицит в январе - 3 трлн 496,6 млрд иен ($26,1 млрд) по сравнению с 2 трлн 199,4 млрд иен за тот же месяц прошлого года, свидетельствуют данные министерства финансов Японии. Отрицательное сальдо было получено по итогам восемнадцатого месяца подряд. Это самый длительный подобный период с 2015 года, отмечает Trading Economics.

Экспорт вырос на 3,5% и достиг 6,551 трлн иен. Повышение отмечено по итогам 23-го месяца подряд, однако темпы стали самыми низкими с февраля 2021 года.

Импорт увеличился на 17,8% - до 10,048 трлн иен. Показатель рос двузначными темпами 21-й месяц подряд.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 МСК поднялся на 0,6%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1,9%.

Существенное повышение на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки акций производителя компьютеров Lenovo Group Ltd. - на 8,8% и ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) (SPB: JD) - на 6,7%.

Цена бумаг Alibaba (SPB: BABA) (SPB: BABA) растет на 3,2%, China Life Insurance Co. (SPB: 2628) (SPB: 2628) - на 1,6%, Sunny Optical Technology Group Co. - на 3,9%, Country Garden Holdings (SPB: 2007) (SPB: 2007) - на 4%, Baidu Inc. (SPB: BIDU) (SPB: BIDU) - на 1,5%.

Значение южнокорейского Kospi к 8:37 МСК повысилось на 1,8%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. выросли на 2,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 3,9%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов поднялся на 0,8%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла соответственно на 0,4% и 0,3%.

Стоимость South32 Ltd. повысилась на 0,9% на новости о том, что производитель цветных металлов увеличил программу выкупа своих акций на $50 млн - до $158 млн.

Цены на нефть растут утром в четверг, восстанавливаясь после умеренного снижения накануне, вызванного данными о резком увеличении запасов нефти в США на прошлой неделе.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск составляет $85,85 за баррель, что на $0,47 (0,55%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $0,2 (0,2%), до $85,38 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $79,16 за баррель, что на $0,57 (0,73%) выше итогового значения предыдущей сессии. Днем ранее контракт снизился в цене на $0,47 (0,6%), до $78,59 за баррель.

Как стало известно из опубликованного в среду отчета Минэнерго США, резервы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 16,28 млн баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 2,32 млн баррелей, дистиллятов - на 1,28 млн баррелей.

Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 2 млн баррелей, бензина - на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей.

При этом Минэнерго пояснило, что данные по запасам нефти включают в себя корректировку в большую сторону в размере 1,967 млн баррелей в сутки, или порядка 14 млн баррелей за всю неделю.

Мэтт Смит, старший аналитик в Kpler, сказал в интервью MarketWatch, что корректировка "стала следствием предыдущей недооценки импорта и/или добычи и переоценки экспорта и/или производительности НПЗ".

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило на 94 тыс. б/с прогноз роста спроса на нефть в 2023 году, следует из его ежемесячного отчета.

Так, аналитики повысили оценку спроса в 2022 году по сравнению с предыдущим отчетом на 107 тыс. б/с - до 99,96 млн б/с, а прогноз на 2023 год увеличен на 202 тыс. б/с - до рекордных 101,92 млн б/с. Таким образом, в текущем году МЭА ожидает рост спроса на нефть в мире на 1,96 млн б/с против 1,87 млн б/с месяцем ранее.