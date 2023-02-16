.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Нефть дорожает
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в январе составила 0,84%
Рост потребительских цен в январе незначительно ускорился до 0,84% после повышения на 0,78% в декабре, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 11,77%. Аналитики ожидали январскую инфляцию на уровне 0,7%
 
На выплаты и компенсации в 2023 году в бюджете предусмотрено 1,6 трлн руб.
На осуществление 40 различных выплат и компенсаций, проиндексированных с 1 февраля на 11,9%, в бюджете предусмотрено 1,6 трлн руб., сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "С 1 февраля мы пересмотрели 40 различных выплат и...
 
Программа туристического и детского кешбэка в 2023 году не вернется
Программа туристического и детского кешбэка в 2023 году не вернется либо будет серьезно пересмотрена - таким образом, что ею смогут воспользоваться не все россияне. Одна из причин - дефицит федерального бюджета, сообщили "Известиям" в Центре...
 
Квартплата в марте может резко вырасти
Квартплата в марте может резко вырасти. Среди причин этого - перерасчеты за отопление и общедомовые нужды, а также появление новых нормативов на коммунальные услуги, пишет "Российская газета". "С начала года нам поступают сигналы и вопросы о...
 
16 февраля 2023 года 09:10

Нефть дорожает

Фондовый рынок США закрылся в плюсе в среду. Фондовые индексы стран АТР растут на торгах в четверг. Цены на нефть растут утром в четверг.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду в плюсе, причем к росту они перешли в последний час сессии.

Трейдеры пытались оценить очередную порцию статданных по экономике США и сделать выводы о том, что они могут значить для дальнейшего направления политики Федеральной резервной системы (ФРС), пишет агентство Bloomberg.

Данные министерства торговли США, показавшие максимальный с марта 2021 года скачок розничных продаж в стране в январе, были восприняты инвесторами как сигнал того, что сильные потребительские расходы будут толкать вверх инфляцию, требуя от Федрезерва дальнейшего ужесточения политики.

Розничные продажи увеличились в прошлом месяце на 3% относительно декабря, тогда как эксперты в среднем ожидали роста на 1,8%.

"Неожиданный скачок розничных продаж поддерживает мнение о том, что Федрезерв останется очень настойчивым в борьбе с инфляцией", - отмечает главный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

В то же время отчет о розничных продажах вместе с сильными данными по рынку труда, опубликованными в минувшую пятницу, показывает, что экономика США сохраняет гибкость, говорит директор по исследованиям Janus Henderson Мэтт Перон.

"Мы видим, что экономика остается сильной, а инфляция замедляется, хотя и остается слишком высокой, и этот сценарий "золотой середины" определил настрой рынка", - отметил Перон.

Объем промпроизводства в США в январе не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствует опубликованный в среду доклад ФРС. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост на 0,5%.

Стоимость бумаг Devon Energy (SPB: DVN) упала на 10,5% по итогам торгов. Нефтегазовая компания зафиксировала 20%-е снижение чистой прибыли в четвертом квартале, а ее скорректированная прибыль оказалась хуже прогнозов рынка.

Devon Energy ожидает, что ее добыча в текущем квартале немного уменьшится по сравнению с четвертым кварталом прошлого года - до 635 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сут.) с 636 тыс. б.н.э./сут. Аналитики прогнозируют этот показатель на уровне 657,6 тыс. б.н.э./сут.

Бумаги Airbnb Inc. (SPB: ABNB) прибавили в цене 13,4%. Американский сервис бронирования жилья увеличил чистую прибыль и выручку в четвертом квартале 2022 года до рекордных значений и дал сильный прогноз на текущий квартал.

Квартальные результаты другого интернет-сервиса для путешественников - Tripadvisor Inc. (SPB: TRIP) - превзошли ожидания рынка, стоимость акций компании поднялась на 0,3%. Tripadvisor увеличила выручку в четвертом квартале 2022 года в 1,5 раза, до $354 млн, при консенсус-прогнозе рынка в $344,2 млн. Прибыль без учета разовых факторов составила $0,16 на акцию, существенно превысив средний прогноз аналитиков в $0,04 на акцию. При этом Tripadvisor рассчитывает, что в 2023 году рост ее показателей продолжится.

Стоимость бумаг Roblox (SPB: RBLX) взлетела на 26%. Чистый убыток разработчика онлайн-платформы видеоигр в четвертом квартале 2022 года увеличился вдвое, а выручка оказалась существенно хуже ожиданий рынка. В то же время показатель выручки с учетом отложенных поступлений (bookings) вырос и превзошел прогнозы аналитиков.

Акции Kraft Heinz Co. (SPB: KHC) подорожали на 0,6%. Компания, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей продуктов питания, увеличила выручку в четвертом квартале на 10% благодаря повышению цен.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду поднялся на 38,78 пункта (0,11%) и составил 34128,05 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 11,47 пункта (0,28%) - до 4147,6 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 110,45 пункта (0,92%) и составил 12070,59 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе торгов в четверг повышаются вслед за аналогичной динамикой на американском рынке акций днем ранее.

Данные министерства торговли США, показавшие максимальный с марта 2021 года скачок розничных продаж в стране в январе, были восприняты инвесторами как сигнал того, что сильные потребительские расходы будут толкать вверх инфляцию, требуя от Федеральной резервной системы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Розничные продажи увеличились в прошлом месяце на 3% относительно декабря, тогда как эксперты в среднем ожидали роста на 1,8%.

"Азиатские акции идут вверх в четверг после положительного дня на Уолл-стрит, где движения котировок были обусловлены сильными розничными продажами в США, которые сигнализировали о хорошем состоянии экономики в начале года", - полагает аналитик Actistrades Андерсон Алвес.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:31 МСК увеличилось на 0,8%.

Лидерами подъема котировок выступают акции автопроизводителей Mitsubishi Motors Corp. (+4,3%), Nissan Motor Co. (+4,2%) и Mazda Motor Corp. (+3,6%).

Кроме того, дорожают бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group (+1,6%), производителя потребительской электроники Sony (+0,6%), крупнейшего в Азии ритейлера одежды Fast Retailing (+1,9%).

Япония зафиксировала рекордный внешнеторговый дефицит в январе - 3 трлн 496,6 млрд иен ($26,1 млрд) по сравнению с 2 трлн 199,4 млрд иен за тот же месяц прошлого года, свидетельствуют данные министерства финансов Японии. Отрицательное сальдо было получено по итогам восемнадцатого месяца подряд. Это самый длительный подобный период с 2015 года, отмечает Trading Economics.

Экспорт вырос на 3,5% и достиг 6,551 трлн иен. Повышение отмечено по итогам 23-го месяца подряд, однако темпы стали самыми низкими с февраля 2021 года.

Импорт увеличился на 17,8% - до 10,048 трлн иен. Показатель рос двузначными темпами 21-й месяц подряд.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 МСК поднялся на 0,6%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1,9%.

Существенное повышение на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки акций производителя компьютеров Lenovo Group Ltd. - на 8,8% и ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) (SPB: JD) - на 6,7%.

Цена бумаг Alibaba (SPB: BABA) (SPB: BABA) растет на 3,2%, China Life Insurance Co. (SPB: 2628) (SPB: 2628) - на 1,6%, Sunny Optical Technology Group Co. - на 3,9%, Country Garden Holdings (SPB: 2007) (SPB: 2007) - на 4%, Baidu Inc. (SPB: BIDU) (SPB: BIDU) - на 1,5%.

Значение южнокорейского Kospi к 8:37 МСК повысилось на 1,8%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. выросли на 2,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 3,9%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов поднялся на 0,8%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла соответственно на 0,4% и 0,3%.

Стоимость South32 Ltd. повысилась на 0,9% на новости о том, что производитель цветных металлов увеличил программу выкупа своих акций на $50 млн - до $158 млн.

Цены на нефть растут утром в четверг, восстанавливаясь после умеренного снижения накануне, вызванного данными о резком увеличении запасов нефти в США на прошлой неделе.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск составляет $85,85 за баррель, что на $0,47 (0,55%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $0,2 (0,2%), до $85,38 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $79,16 за баррель, что на $0,57 (0,73%) выше итогового значения предыдущей сессии. Днем ранее контракт снизился в цене на $0,47 (0,6%), до $78,59 за баррель.

Как стало известно из опубликованного в среду отчета Минэнерго США, резервы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 16,28 млн баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 2,32 млн баррелей, дистиллятов - на 1,28 млн баррелей.

Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 2 млн баррелей, бензина - на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей.

При этом Минэнерго пояснило, что данные по запасам нефти включают в себя корректировку в большую сторону в размере 1,967 млн баррелей в сутки, или порядка 14 млн баррелей за всю неделю.

Мэтт Смит, старший аналитик в Kpler, сказал в интервью MarketWatch, что корректировка "стала следствием предыдущей недооценки импорта и/или добычи и переоценки экспорта и/или производительности НПЗ".

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило на 94 тыс. б/с прогноз роста спроса на нефть в 2023 году, следует из его ежемесячного отчета.

Так, аналитики повысили оценку спроса в 2022 году по сравнению с предыдущим отчетом на 107 тыс. б/с - до 99,96 млн б/с, а прогноз на 2023 год увеличен на 202 тыс. б/с - до рекордных 101,92 млн б/с. Таким образом, в текущем году МЭА ожидает рост спроса на нефть в мире на 1,96 млн б/с против 1,87 млн б/с месяцем ранее.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
16 февраля 2023 года 17:27
Пара рубль/доллар может выйти на уровень 79-81 руб./$1 - "Русс-Инвест"
Пара рубль/доллар может выйти на уровень 79-81 руб./$1 в случае отсутствия интервенций, считает главный экономист "Русс-Инвеста" Александр Арутюнян. "Доллар с начала года укрепился по отношению к рублю на 7%, а с 30 сентября прошлого года - на 28%, - констатирует эксперт. - В условиях...    читать дальше
.
16 февраля 2023 года 17:00
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Biogen до $292
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Biogen Inc. до $292 за штуку, сохранив рекомендацию "держать" для бумаг компании, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Ильи Зубкова. "Biogen отчиталась за IV квартал 2022 года лучше ожиданий инвесторов, - отмечает эксперт. -...    читать дальше
.
16 февраля 2023 года 16:33
S&P 500, скорее всего, проведет предстоящие торги в режиме консолидации - Freedom Finance Global
S&P 500, скорее всего, проведет предстоящие торги в режиме консолидации, полагает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова. "S&P 500 возобновил рост, но столкнулся с сопротивлением на уровне 4148 пунктов. Хотя RSI остается выше нейтральных значений, отражая силу покупателей, MACD...    читать дальше
.
16 февраля 2023 года 16:11
Краткосрочный восходящий импульс в акциях Русснефти исчерпан - "Велес Капитал"
Краткосрочный восходящий импульс в акциях "Русснефти" исчерпан, полагает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "Русснефть" в четверг сообщила о получении чистой прибыли по итогам 2022 года в размере 8,407 млрд руб. по РСБУ, что в два раза меньше результата прошлого года. Выручка компании при...    читать дальше
.
16 февраля 2023 года 15:47
Инвестбанк Синара понизил прогнозную цену акций Amazon до $140
"Инвестиционный банк Синара" понизил прогнозную цену акций Amazon.com Inc. до $140 за штуку, оставив при этом без изменений рейтинг на уровне "покупать", сообщается в аналитическом материале банка. "Динамика котировок Amazon, которые за год снизились на 37%, оказалась хуже, чем у конкурентов,...    читать дальше
.
16 февраля 2023 года 15:45
Рубль днем умеренно дешевеет к доллару и евро, в обеих парах сумел слегка отскочить от обновленных апрельских минимумов
Москва. 16 февраля. Доллар США и евро повышаются на Московской бирже в четверг днем, при этом растеряли часть роста первой половины дня; рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов к движению, в том числе сообщений о новых санкциях.    читать дальше
.
16 февраля 2023 года 15:24
Акции Яндекса значительно перепроданы на риске реорганизации - Альфа-банк
Акции "Яндекса" в условиях сильных трендов по большинству бизнес-направлений компании выглядят значительно перепроданными на риске реорганизации, полагает аналитик Альфа-банка Анна Курбатова. "Яндекс" опубликовал сильные результаты за 4К22, которые превзошли наши и консенсус-ожидания по выручке на...    читать дальше
.
16 февраля 2023 года 15:01
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Юнипро с целью 1,8 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Юнипро" с целевой ценой 1,8 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,7%, стоп-приказ: 1,43 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания отчитается за 2022 год...    читать дальше
.
16 февраля 2023 года 14:39
Исчезновение навеса предложения в "замещающих" долларовых облигациях Газпрома повысит их привлекательность - "ВТБ Мои Инвестиции"
"Газпром" на прошлой неделе завершил размещение "замещающих" бондов в долларах. Таким образом, навес предложения, который оказывал давление на котировки этих бумаг, в ближайшее время исчезнет, и их доходности скорректируются вниз к среднерыночным значениям, считают аналитики "ВТБ Мои...    читать дальше
.
16 февраля 2023 года 14:15
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции DoorDash с целью $78,8
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции DoorDash с целью $78,8 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,5%, стоп-приказ: $64, говорится в комментарии инвестиционной компании. DoorDash опубликует квартальный отчет 16 февраля....    читать дальше
.
16 февраля 2023 года 13:53
БКС Экспресс закрыл торговую идею: покупать акции Analog Devices с целью $188
БКС Экспресс досрочно закрыл торговую идею "покупать акции Analog Devices с целью $188 за штуку" с горизонтом инвестирования до шести месяцев, открытую в ноябре 2022 года, в связи с достижением целевого ориентира, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Доходность от курсового роста...    читать дальше
.
16 февраля 2023 года 13:33
Риски подъема ставки ЦБ РФ в настоящее время остаются повышенными - БКС Экспресс
Риски подъема ключевой ставки Банка России в настоящее время остаются повышенными, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин. "Рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в России с 7 по 13 февраля замедлился впервые с середины января, составив 0,18% после 0,26% на предыдущей неделе. В годовом...    читать дальше
.
16 февраля 2023 года 13:10
"КИТ Финанс Брокер" не рекомендует покупать акции Яндекса в текущий момент
Аналитики "КИТ Финанс Брокер" не рекомендуют покупать акции "Яндекса" в текущий момент, сообщается в обзоре инвестиционной компании. "Опубликованные "Яндексом" финансовые результаты за IV квартал 2022 года оказались лучше ожиданий участников рынка, тем не менее мы не рекомендуем покупать бумаги...    читать дальше
.
16 февраля 2023 года 12:48
"БКС МИ" снизил рекомендацию для акций Roku до "держать", прогнозная цена повышена до $73
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил рекомендацию для акций Roku Inc. с "покупать" до "держать", повысив при этом прогнозную стоимость для этих бумаг с $66 до $73 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков. "Американская компания Roku представила положительную отчетность за...    читать дальше
.
16 февраля 2023 года 12:20
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям SPDR Technology Select Sector
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям ETF SPDR Technology Select Sector c прогнозной стоимостью $155,3 на горизонте года, что предполагает потенциал роста 8,3% от текущего уровня без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Глобальный IT-сектор в 2022...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.