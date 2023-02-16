Возможно ослабление рубля до 75-75,5 руб./$1 в ближайшее время - ПСБ

Значимых факторов для поддержки рубля в настоящее время нет, возможен рост курса пары доллар/рубль к 75-75,5 руб./$1 в ближайшее время, говорится в комментарии главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

"Торговая активность долларом с расчетами "завтра" снизилась относительно своих средненедельных значений, при этом рост пары доллар/рубль усилился. Ключевым фактором давления на позиции рубля остается низкая активность экспортеров на рынке. Отметим, что, по нашим оценкам, дополнительный спрос на доллары формируют спекулянты, отыгрывающие растущие геополитические риски, - пишет эксперт. - Полагаем, потенциал роста курса валютной пары сохраняется, значимых факторов поддержки рубля не наблюдаем. Мы считаем, что курс доллара может выйти в диапазон 75-75,5 руб./$1 уже в ближайшее время, после чего возможна определенная пауза".

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